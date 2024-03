Bayer Leverkusen wildert bei Union Berlin

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Diogo Leite (l.) soll das Interesse von Bayer Leverkusen geweckt haben

Die überragenden Leistungen von Bayer Leverkusen haben das Interesse von zahlreichen Topklubs an den Stars der Werkself geweckt. Der Bundesliga-Tabellenführer macht sich offenbar schon auf mögliche Abgänge in der Abwehr gefasst.

Mit Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Jonathan Tah, Odilon Kossounou werden gleich vier Innenverteidiger von Bayer Leverkusen mit einem Abschied im Sommer in Verbindung gebracht.

Gerade in der Premier League weckt das Quartett wohl große Begehrlichkeiten.

Laut dem Transferexperten Ekrem Konur bereitet sich Leverkusen bereits auf einen potenziellen Umbruch in der Defensive vor. Demnach haben die Verantwortlichen der Werkself ein Auge auf Diogo Leite vom 1. FC Union Berlin geworfen. Der Portugiese sei ein Transferziel für den Sommer, heißt es weiter.

Leite war zur Saison 2022/2023 zunächst vom FC Porto nach Berlin verliehen worden. Ein Jahr später zogen die Hauptstädter die Kaufoption für den 25-Jährigen.

"Diogo etablierte sich bei uns direkt als Stammspieler und hat im ersten Jahr mit wenigen Ausnahmen bereits sehr leistungsstark agiert", sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert damals und ergänzte: "Für uns war deshalb klar, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft im Klub behalten wollten.

7,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Wie lange sich der Linksfuß an Union gebunden hat, ist nicht bekannt.

Leite Thema bei Real Madrid?

Im Winter soll Leite noch bei Real Madrid auf dem Zettel gestanden haben. Laut der spanischen Sportzeitung "AS" dachten die Königlichen darüber nach, den Abwehrspieler als möglichen Kurzzeit-Ersatz für David Alaba zu verpflichten. Der Österreicher hatte sich Mitte Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen.

Die Bosse des spanischen Topklubs kamen aber zu dem Schluss, die restliche Saison ohne neuen Innenverteidiger zu bestreiten.

In der aktuellen Saison ist Leite beim 1. FC Union Berlin gesetzt. Der 25-Jährige stand bislang in 22 Bundesliga- und sechs Champions-League-Spielen in der Startelf.