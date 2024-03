Süle verspricht topfitten BVB im Eindhoven-Duell

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Niklas Süle brennt auf die Partie gegen die PSV Eindhoven

In den letzten Wochen hat sich Niklas Süle seinen Stammplatz in der Innenverteidigung von Borussia Dortmund zurückerobert. Der 28-Jährige bildet nun mit Nico Schlotterbeck das Duo im BVB-Abwehrzentrum und hatte damit seinen Anteil am jüngsten Aufwärtstrend der Schwarz-Gelben. Für das bis dato wichtigste Spiel der laufenden Saison am kommenden Mittwoch (ab 21:00 Uhr) hat Süle für sich und seine Mannschaft ehrgeizige Ziele formuliert.

Der Abwehrspieler stellte im Gespräch mit BVB-Vereinsmedien klar, dass für ihn im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven nur das Weiterkommen zählt: "Ich glaube, dass wir jetzt in der Blütezeit der Saison sind, in der wir Körner haben und marschieren können", machte Süle kein Geheimnis aus seiner großen Vorfreude auf das K.o.-Spiel gegen die Niederländer im heimischen Stadion.

Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel muss der BVB das zweite Duell mit der PSV für sich entscheiden, um in das Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen.

"Wenn man in einem Champions-League-Achtelfinale nicht marschieren kann, dann ist man falsch am Platz! Wir werden das tun und auch mit unseren Fans im Rücken tun. Und dann ziehen wir hoffentlich ins Viertelfinale ein", gab Vizekapitän Süle die Richtung für seine Farben vor.

BVB-Formkurve zeigte zuletzt wieder nach oben

Auch Teamkollege Jadon Sancho fordert von seiner Borussia einen selbstbewussten Auftritt ein, um nach der Partie am Mittwochabend zu den besten acht Mannschaften in Europa zu gehören: "Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird, aber ich glaube, wir haben einen Vorteil, weil wir zu Hause vor unseren Heim-Fans spielen. Wir werden bereit sein."

Die Formkurve von Borussia Dortmund zeigte zuletzt wieder nach oben, wurden in der Bundesliga doch die letzten beiden Spiele gegen den 1. FC Union Berlin (2:0) und Werder Bremen (2:1) für sich entschieden.