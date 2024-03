Bayern-Geheimtreffen mit Frimpong aufgedeckt

IMAGO/Revierfoto

Jeremie Frimpong (l.) kann sich angeblich einen Wechsel zum FC Bayern gut vorstellen

Der FC Bayern denkt Medienberichten zufolge darüber nach, Flügelspieler Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen zu verpflichten. Das Interesse der Münchner geht aber offenbar schon weiter zurück als bisher angenommen.

Hasan Salihamidzic hat zu seiner Zeit als Sportvorstand beim FC Bayern offenbar erste Schritte eingeleitet, um Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen unter Vertrag zu nehmen. Das geht aus dem "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" hervor.

Demnach kam es in der Vergangenheit zu einem "Geheimtreffen" zwischen Salihamidzic und Frimpong in einem Kölner Hotel. Dort soll es wohl um einen Wechsel zur Saison 2022/23 gegangen sein.

Der Niederländer habe in dem Gespräch demnach durchaus hinterlegt, dass er sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister gut vorstellen kann. Dass es letztlich nicht zu einem Transfer kam, lag an Bayer Leverkusen.

Auch Bayern-Boss Eberl von Frimpong überzeugt

Der Werksklub habe damals 30 Millionen Euro als Ablöse für den heute 23-Jährigen aufgerufen. Diese Summe war dem FC Bayern allerdings zu jenem Zeitpunkt zu teuer - zumal in Noussair Mazraoui eine kostengünstige Alternative bereit stand. Der Marokkaner wechselte letztlich ablösefrei von Ajax Amsterdam zum FC Bayern.

Jeremie Frimpong verlängerte im Oktober 2023 bei Bayer Leverkusen stattdessen seinen Vertrag, der seither bis 2028 datiert ist. Darin verankert ist eine Ausstiegsklausel, die Berichten zufolge bei 40 Millionen Euro liegen soll. Eine Summe, die die Bayern diesmal angeblich nicht direkt abschrecken soll.

Auch der neue Sportvorstand Max Eberl sei - wenig überraschend - von den Qualitäten des Rechtsfußes überzeugt, heißt es im Podcast. Frimpong zeigt unter Bayer-Trainer Xabi Alonso regelmäßig Topleistungen, vor allem überzeugt der Flügelspieler mit seinem Offensivdrang. In 23 Bundesliga-Partien lieferte er bislang acht Tore und sieben Vorlagen - und hat somit großen Anteil an der so starken Saison der Rheinländer.