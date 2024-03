"Keine leichte Aufgabe": Lewandowski traut Kane Torrekord zu

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane erzielte bereits 30 Bundesliga-Treffer für den FC Bayern

41 Bundesliga-Tore erzielte Robert Lewandowski für den FC Bayern in der Saison 2020/21. Dieser Rekord könnte bereits in dieser Saison von Harry Kane gebrochen werden. Der Engländer steht nach 25 Einsätzen bereits bei 30 Treffern. In einem Interview wurde der Pole auf den drohenden Verlust seiner Bestmarke angesprochen.

"Bis zum Ende der Saison ist es noch ein bisschen hin, und diesen Rekord zu brechen, wird keine leichte Aufgabe sein. Aber Kane trifft wie am Fließband. Wird er meinen Rekord brechen? Ich weiß es nicht, das ist schwer zu sagen und es ist auch keine Frage, ob ich das möchte oder nicht", sagte der Barca-Stürmer dem polnischen Sport-Portal "Meczyki.pl".

Zwar seien noch neun Spiele zu absolvieren, dennoch würde es für den Nationalmannschaftskapitän der Three Lions "nicht so einfach" werden. "Wenn er gesund bleibt, ist dieser Rekord in Reichweite. Vor allem, weil sowohl er als auch die Bayern insgesamt sehr viele Tore schießen", betonte Lewandowski, der bei seiner Rekordjagd selbst von einer Blessur ausgebremst wurde.

FC Bayern: Knackt Kane den Lewandowski-Rekord?

Der gebürtige Warschauer hatte im Saisonendspurt 2020/21 vier Spiele auf Grund einer Bänderdehnung verpasst. Den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller knackte der 35-Jährige aber dennoch - und brauchte dafür gerade einmal 29 Einsätze im deutschen Oberhaus. Ein Detail, das man bei der Betrachtung der Bestmarke beachten müsse, so Lewandowski.

"Ich habe 41 Tore geschossen, aber wenn man bedenkt, dass ich das in 29 Spielen geschafft habe, dann bin ich noch stolzer auf diesen Rekord. Und das habe ich oft in seinem Zusammenhang gedacht, nicht im Hinblick darauf, ob er geschlagen werden würde", so der 146-fache Nationalspieler.

"Für einen Stürmer ist es auf jeden Fall vorteilhafter, wenn es so viele Möglichkeiten wie bei Bayern gibt. Ich weiß nicht, ob Kane diesen Rekord brechen wird, aber seine Torausbeute ist beeindruckend", lobte Lewandowski den neuen Torjäger des FC Bayern.