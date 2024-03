Leihgabe will nicht zurück zum FC Bayern

IMAGO/Borussia Dortmund v PSV Eindhoven

Malik Tillman ist vom FC Bayern an PSV Eindhoven verliehen

Bis zum Saisonende ist Malik Tillman vom FC Bayern an die PSV Eindhoven verliehen. Das Mittelfeldjuwel deutete nun an, dass es gerne über den Sommer hinaus beim Eredivisie-Spitzenreiter bleiben würde.

"Das hängt mehr von den Vereinen ab als von mir", sagte Tillman gegenüber "ESPN" mit Blick auf seine Zukunft. Der 21-Jährige ließ allerdings durchblicken: "Ich würde mich freuen, wenn ich bleibe, aber ja. Es liegt an Bayern und es liegt an PSV."

Im Sommer war Tillman vom FC Bayern nach Eindhoven verliehen worden. In der Saison 2022/2023 lief der US-Amerikaner schon per Leihe für die Rangers aus Glasgow auf.

PSV besitzt wohl eine Kaufoption für Tillman. Diese soll bei 12,5 Millionen Euro liegen. Der FC Bayern wiederum können angeblich das Ziehen der Option verhindern, sollten sie drei Millionen Euro an Eindhoven zahlen.

In München hatte Tillman seinen Vertrag im Sommer bis 2026 verlängert.

Eindhoven will Kaufoption ziehen

Eindhoven will den achtfachen Nationalspieler offenbar unbedingt in den Reihen halten.

Zuletzt hatte "Eindhovens Dagblat" berichtet, dass die Niederländer bereit sind, die Kaufoption zu ziehen.

Earnie Stewart, Fußballdirektor der PSV, schwärmte bei "ESPN" jedenfalls in höchsten Tönen von dem Youngster: "Er ist ein besonderer Spieler, hat in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Sein eins-gegen-eins auf engem Raum ist großartig. Und was viele nicht sehen, ist seine Defensivleistung. Die Anzahl der Bälle, die er im Mittelfeld gewinnt, ist unheimlich."

Unklar ist noch, ob der FC Bayern ab der kommenden Saison mit dem US-Amerikaner plant. Anhängig wird die Entscheidung wohl auch vom neuen Trainer der Münchner sein.

In der Offensive ist der Bundesligist überaus hochkarätig besetzt. Ob Tillman auf regelmäßige Einsatzzeit in der Bundesliga und Champions League bekommt, darf daher wohl bezweifelt werden.