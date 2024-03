Preis steigt: Nächster Topklub an BVB-Star dran

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Donyell Malen (r.) wird offenbar von mehreren England-Klubs umworben

Der Kader von Borussia Dortmund könnte sich zur kommenden Spielzeit auf gleich mehreren Positionen verändern - vor allem, sollte der BVB die Qualifikation für die Champions League verpassen. Nun kommen neue Gerüchte über einen schwarz-gelben Topspieler in dieser Saison in Umlauf.

BVB-Angreifer Donyell Malen zieht immer mehr Interessenten auf sich: Wie "Bild" berichtet, sind nicht mehr länger nur Manchester United und der FC Arsenal hinter dem niederländischen Nationalspieler her. Auch der FC Liverpool denkt demnach über eine Verpflichtung im Sommer nach.

Der 25-Jährige hatte seine Jugend beim FC Arsenal verbracht, ehe er 2017 zurück in die Niederlanden wechselte und sich der PSV Eindhoven anschloss. 2021 zog er dann für 30 Millionen Euro zum BVB weiter.

Preis für BVB-Star Donyell Malen steigt stetig

"Da ich in der Jugend in England gespielt habe, ist es ein schöner Traum, noch in der Premier League zu spielen", hatte Malen kürzlich erst in einem Interview mit "Voetbalzone" erklärt, dass er durchaus Ambitionen hegt, es auf der Insel noch einmal versuchen zu wollen.

Medienberichten zufolge soll sich der BVB durchaus gesprächsbereit zeigen, was einen Verkauf des Stürmers angeht - allerdings nur, sofern der Preis stimmt. Hatte "Sky" vor einigen Wochen von einer Ablöseforderung von rund 40 Millionen Euro berichtet, liegt die Preisvorstellung der Borussia laut "Bild" inzwischen bei eher 60 Millionen Euro.

Donyell Malen zeigte sich in den vergangenen Wochen im Trikot des BVB in verbesserter Form. In der Bundesliga kommt er mittlerweile auf elf Tore und drei Vorlagen. Allein in den vergangenen fünf Pflichtspielen erzielte er drei Tore, darunter der wichtige Treffer im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen seinen Ex-Klub PSV, und lieferte eine Vorlage.

Bei Borussia Dortmund besitzt Donyell Malen noch einen Vertrag bis 2026.