Lübeck verpflichtet neuen Chefcoach

Jens Martens trainiert künftig den VfB Lübeck

Der VfB Lübeck hat Jens Martens als neuen Cheftrainer vorgestellt.

Der 68-Jährige unterschrieb bei dem Drittligisten einen Vertrag bis zum Saisonende und beerbt damit Florian Schnorrenberg, der Mitte des Monats freigestellt worden war.

Interimstrainer Bastian Reinhardt rückt wieder in die zweite Reihe beim Tabellenvorletzten.

"Ich bin sicher, dass alle Beteiligten in dieser Konstellation sehr gut zusammenarbeiten werden. Jens wird seine Erfahrungen aus über 30 Jahren als Trainer in seine Entscheidungen einbringen können, ohne in der jetzigen Phase zu viele Veränderungen vorzunehmen", sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms.