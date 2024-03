FC Bayern verkündet Kane-Rückkehr nach Tottenham

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Harry Kane wechselte von Tottenham Hotspur zum FC Bayern

Torjäger Harry Kane vom FC Bayern kehrt im kommenden Sommer zu seinem Ex-Verein Tottenham Hotspur zurück - allerdings nur im Rahmen eines Freundschaftsspiels.

Dieses steigt am 10. August (18:30 Uhr), wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bekanntgab. Die Partie findet im Rahmen des Visit Malta Cups statt, hieß es in der Mitteilung.

Nicht nur für Kane sondern auch für Teamkollege Eric Dier wird es ein besonderes Spiel. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler stand seit 2014 ebenfalls bei den Spurs unter Vertrag, im Januar wechselte er dann zum FC Bayern.

Deutlich größere Fußspuren hinterließ aber Kane in Tottenham: Der Angreifer stammt aus der Nachwuchsabteilung der Spurs und avancierte nach einigen Leih-Geschäften zu Beginn seiner Profi-Zeit zu deren größten Star. 435 Pflichtspiele absolvierte er für den englischen Meister von 1951 und 1961, 280 Tore gelangen ihm dabei.

Einen Titel holte Kane mit Tottenham aber nie - der Hauptgrund für seinen Wechsel zum FC Bayern im zurückliegenden Sommer, den sich die Münchner die Rekordsumme von 100 Millionen Euro kosten ließen.

Harry Kane trifft und trifft und trifft beim FC Bayern

Auch im Trikot des FC Bayern sind Kanes Zahlen beeindruckend: In seiner Debütsaison steht er bislang bei 37 Treffer in wettbewerbsübergreifend 35 Einsätzen. Robert Lewandowskis Bundesliga-Torrekord mit 41 Treffern aus der Spielzeit 2020/2021 hat Kane noch im Visier.

Immer wieder gibt es in England jedoch Gerüchte, der 30-Jährige strebe eine Rückkehr in die Premier League an. Manchester United und auch Tottenham wurden als mögliche Abnehmer genannt. Allerdings dürfen diese Spekulationen wohl getrost ins Reich der Fabel verwiesen werden.

Das Freundschaftsspiel des FC Bayern bei Tottenham Hotspur ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit 2019/2020.

Damals traf man in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. Die Münchner gewannen die erste Partie in England 7:2 und die zweite zuhause in der Allianz Arena 3:1.