Trainer-Favorit des FC Bayern aufgedeckt

IMAGO/Gennaro Masi/Shutterstock

Roberto De Zerbi (l.) ist angeblich Trainerfavorit beim FC Bayern

Roberto De Zerbi steht beim FC Bayern hoch im Kurs. So hoch, dass er auf der Münchner Trainerliste inzwischen ganz oben stehen soll.

Laut "The Times" hat sich De Zerbi beim FC Bayern als Topkandidat herauskristallisiert. Sportvorstand Max Eberl soll großer Fan des Italieners sein.

De Zerbi hat sich durch seine Arbeit in der Premier League international einen Namen gemacht. Der 44-Jährige rangiert mit Brighton & Hove Albion aktuell auf der neunten Position.

De Zerbis Arbeitspapier ist noch bis 2026 datiert. "Im Moment nicht", antwortete dieser am vergangenen Samstag im "Sky Sports"-Interview auf die Frage, ob er einer weiteren Vertragsverlängerung bei den Seagulls zustimmen würde. Der Trainer bestätigte zwar Gespräche mit der Klubführung, sagte aber: "Wir haben keine Einigung erzielt".

Er wolle sich jetzt zunächst einmal mit Klub-Boss Tony Bloom zusammensetzen und mit ihm über die Perspektive sprechen, die ihm sein aktueller Arbeitgeber bieten könne. "Und danach treffen wir gemeinsam eine Entscheidung. Ganz ohne Probleme", kündigte De Zerbi an.

FC Bayern klopft Trainer ab

Nicht nur der FC Bayern dürfte diese Entscheidung mit Spannung abwarten. Der FC Liverpool ist Medienberichten zufolge ebenfalls an De Zerbi interessiert. Die Reds suchen einen Nachfolger für Jürgen Klopp.

Der FC Bayern will sich indes nach der angekündigten Trennung von Thomas Tuchel personell neu aufstellen. Xabi Alonso bleibt bei Bayer Leverkusen und steht dem deutschen Rekordmeister somit nicht mehr zur Verfügung. Der Spanier galt zuvor als Wunschlösung.

"Wir klopfen Trainer ab, das haben wir immer gesagt. Deswegen kam die Entscheidung in der Öffentlichkeit von Xabi für mich nicht mehr überraschend", reagierte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend im "ZDF": "Dementsprechend sind wir schon seit Längerem in anderen Richtungen unterwegs."