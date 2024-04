Bericht: Nächster Top-Klub heiß auf Schalke-Youngster

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Assan Ouedraogo (Bildmitte) ist auch im Ausland heiß begehrt

Dass U17-Weltmeister Assan Ouedraogo noch über den Sommer hinaus beim FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga bleiben wird, glauben selbst in Gelsenkirchen nur noch die kühnsten Optimisten. Die Interessentenliste an dem Teenager wird dabei immer länger.

Nachdem in den letzten Wochen vor allem die Spitzenvereine aus der Bundesliga um Bayer Leverkusen, FC Bayern und RB Leipzig als mögliche Abnehmer für den 17-Jährigen gehandelt wurden, mischt jetzt wohl der nächste Top-Klub aus dem Ausland im Werben um Ouedraogo mit.

Laut einem Bericht des italienischen Portals "calciomercato" soll nämlich die AC Mailand mit ernsten Transfer-Absichten an das Umfeld des Youngsters herangetreten sein.

Milan hatte vor zwei Jahren schon Malick Thiaw für acht Millionen Euro Ablöse vom FC Schalke 04 verpflichtet. Deutlich mehr Transfererlöse würde es für die klammen Schalker wohl für Mittelfeldmann Ouedraogo geben.

Dieser ist vertraglich noch bis 2027 an den Klub gebunden, hat allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von kolportiert 15 bis 20 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier stehen.

Ouedraogo traf bisher einmal für den FC Schalke 04

Federführend soll laut dem Medienbericht Milans Chefscout Geoffrey Moncada bei der bisherigen Kontaktaufnahme mit den Beratern Ouedraogos sein. Der Funktionär hatte vor zwei Jahren auch schon den Thiaw-Deal auf den Weg gebracht.

Neben der Rossoneri wurden aus Italien zuvor auch schon Inter Mailand sowie SSC Neapel mit dem Schalker U-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Nach überstandener Syndesmoseband-Verletzung, wegen der Ouedraogo auch die entscheidenden Spiele der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen November und Dezember verpasst hatte, war er im März wieder in den Profi-Kader des FC Schalke 04 zurückgekehrt.

Insgesamt steht er in der laufenden Spielzeit bei 13 Einsätzen für Königsblau und erzielte dabei einen Treffer. Beim jüngsten 0:0-Remis gegen den Karlsruher SC wurde er in der 79. Minute für Kapitän Simon Terodde eingewechselt.