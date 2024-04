Bericht: SGE-Zoff rund um Krösche-Verlängerung

IMAGO/Peter Hartenfelser

Markus Krösche bleibt Eintracht Frankfurt treu

Eintracht Frankfurt hat am Dienstag Nägel mit Köpfen gemacht und den mutmaßlich auch vom BVB umworbenen Sportvorstand Markus Krösche langfristig gebunden. Doch was eigentlich für ausgiebige Begeisterungsstürme sorgen sollte, schlug intern wohl in Ärger um. Denn rund um die Verlängerung mit Krösche gab es laut einem Medienbericht einiges an Aufregung.

Die gute Nachricht aus SGE-Sicht vorweg: Seit Dienstagmittag ist klar, dass Eintracht Frankfurt auch in den kommenden Jahren auf die Dienste von Markus Krösche als Sportvorstand zählen kann. Wie die Hessen bekanntgaben, verlängerte der 43-Jährige seinen Vertrag bis 2028.

Die schlechte Nachricht hinterher: Die Verlängerung mit Krösche hat bereits für richtig Ärger gesorgt beim Fußball-Bundesligisten, das hat "Bild" erfahren. Nicht etwa, weil nicht alle von Krösche überzeugt wären, sondern weil rund um die Bekanntgabe wohl einiges schief gelaufen ist.

Demnach soll sich SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann übergangen gefühlt haben, weil er vor Bekanntgabe der Pressekonferenz, die am späten Dienstagmittag stattfand, keinerlei Informationen über die anstehende Verlängerung mit Krösche hatte.

Laut "Bild" hatte man intern auf die Weitergabe detaillierter Informationen verzichtet, damit die Krösche-Neuigkeit nicht geleakt wird.

Aber: Hellmann und Co., also weitere Mitarbeiter im SGE-Umfeld, bekamen auch zeitgleich beziehungsweise nach Beginn der PK keine gesonderten Informationen zur Causa Krösche.

Eintracht Frankfurt: Neuer Präsident ebenfalls verärgert?

In einem Brief an den Aufsichtsrat und dessen Vorsitzenden Philip Holzer, der mit Krösche am Dienstag auf dem Podium saß, schrieb Hellmann demnach, dass das Ganze "irritierend" gewesen sei.

Und weiter: Eine bessere Kommunikation hätte "das Gefühl des Miteinanders innerhalb der Eintracht zu stärken" vermocht.

Hellmann soll laut "Bild" nicht der einzige sein, der verärgert war. Auch der neue Präsident Mathias Beck will wohl seiner Verwunderung um den Umgang mit der Krösche-Verlängerung Ausdruck verleihen.

Holzer teilte derweil gegenüber dem Boulevard-Blatt mit, dass er noch am Dienstag mit Hellmann gesprochen und diesem erklärt habe, dass in der Kommunikation etwas "verrutscht" sei. Alles wieder gut also? Offen!

Krösche war zur Saison 2021/22 zur Eintracht Frankfurt gekommen, wo er die Aufgaben von Fredi Bobic übernahm, der damals zu Hertha BSC wechselte. "Sport Bild" hatte jüngst berichtet, dass Borussia Dortmund über eine Verpflichtung des Managers nachdenke.