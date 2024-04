Brighton-Coach verkündet Undav-Rückkehr

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Deniz Undav ist einer der Erfolgsgaranten des VfB Stuttgart in dieser Saison

Leihgabe Deniz Undav ist in dieser Saison einer der herausragenden Akteure beim VfB Stuttgart. Die Schwaben würden den Neu-Nationalspieler gerne fest verpflichten, doch geplant ist laut Bright-Coach Roberto De Zerbi, dass der 27-Jährige in der kommenden Spielzeit wieder in der Premier League wirbelt.

Wie De Zerbi gegenüber "The Athletic" erklärte, plant der Premier-League-Klub aus Brighton Stand heute fest mit Undav in der kommenden Saison. "Deniz Undav wird nach seiner Leihsaison in Stuttgart zurückkommen", sagte der Trainer, als er seinen Blick auf den Brighton-Kader der Saison 2024/25 richtete.

Wie sehr in Stein gemeißelt die Ansage des Italieners ist, bleibt jedoch abzuwarten, zumal noch unklar ist, ob De Zerbi selbst dann überhaupt noch bei Brighton Trainer ist. Der Fußballlehrer wird bereits mit zahlreichen Spitzenvereinen in Verbindung gebracht, unter anderem mit dem FC Bayern, bei dem er weit oben auf der Wunschliste stehen soll.

VfB Stuttgart will Undav unbedingt halten

Im "The Athletic"-Gespräch wagte De Zerbi zudem lediglich einen vorsichtigen Blick auf den Kader der kommenden Saison. Und in diesem Zuge nannte er auch den Namen von Undav, der in Brighton noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag steht. Da der Leihvertrag mit dem VfB Stuttgart am 30. Juni endet, steht die Undav-Rückkehr auf dem Papier fest - aber eben auch nur dort.

Verbrieft ist, dass der VfB Stuttgart alle Hebel in Bewegung setzen möchte, um den deutschen Nationalspieler fest zu verpflichten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn das Paket aus Ablöse und Gehalt ist für die Schwaben nur schwer zu stemmen.

Ohne Champions-League-Einzug kein VfB-Transfer?

Einem jüngsten "Sport Bild"-Bericht zufolge müsste der VfB für besagtes Paket eine Gesamtsumme in Höhe von 40 Millionen Euro auf den Tisch legen. Im Fall einer Champions-League-Qualifikation würde allein die Ablöse demnach auf 20 Millionen Euro steigen. Hinzu käme laut "Sport Bild"-Rechnung dann noch das Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro pro Saison. Entspräche bei einem Vierjahresvertrag insgesamt weiteren 20 Millionen.

Ob der VfB dieses schwere Paket schultern kann und will, bleibt abzuwarten. Unerlässlich dafür wäre der Einzug in die Königsklasse. Ohne diese Einnahmen, ist ein fester Undav-Transfer wohl nahezu ausgeschlossen.