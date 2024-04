Haaland erlebt Horror-Abend im Bernabéu

IMAGO/Alberto Gardin/IPA Sport / ipa-a

Im Bernabéu unzertrennlich: Antonio Rüdiger und Erling Haaland

Das Champions-League-Spektakel zwischen Real Madrid und Manchester City brachte am Ende nur einen großen Verlierer hervor: Erling Haaland. Der Top-Stürmer wurde von Nationalspieler Antonio Rüdiger komplett kaltgestellt und erlebte einen Abend zum Vergessen.

Ein einziges Mal trat Erling Haaland im Champions-League-Duell zwischen Manchester City und Real Madrid am Dienstag so richtig in Erscheinung: Kurz vor der Halbzeit, als ihm Schiedsrichter François Letexier unabsichtlich eine leichte Ohrfeige verpasste. Das war's dann aber auch schon. Während der 90 Spielminuten bemerkte kaum jemand, dass der Norweger überhaupt da war. Und das lag in erster Linie an Antonio Rüdiger.

Der DFB-Star präsentierte sich an Haalands Seite stets als hellwacher Begleiter und ließ den Top-Stürmer überhaupt nicht zum Zug kommen. Die Statistik zeichnete für den Ex-BVB-Profi ein entsprechend desaströses Bild: In 90 Minuten verbuchte Haaland gerade einmal 20 Ballkontakte. Insgesamt spielte der 23-Jährige nur vier Pässe. Einen einzigen Schuss brachte er zwar Richtung, allerdings nicht auf das Tor.

Fans verspotten Haaland nach Horror-Vorstellung

In den sozialen Medien sorgte der Auftritt des Norwegers für reihenweise Hohn und Spott. Ein X-User postete etwa ein Bild, auf dem alle Gegenstände waren, die Antonio Rüdiger in seiner Tasche mit sich führt: ein Schlüssel, ein Portemonnaie, ein Smartphone ... und Erling Haaland. Ein weiterer User verklagte Rüdiger scherzhaft wegen Diebstahls, weil er Haaland aus dem Bernabéu entwendete.

Auch in den Medien war das schwache Haaland-Spiel am Tag danach großes Thema. Die Sportzeitung "L'Équipe" kürte den Norweger offiziell zum "Flop des Spiels" und gab ihm nur drei von zehn Punkten. Selbst die wohlgesonnenen "Manchester Evening News" hatten Mühe, etwas Gutes an Haalands Leistung zu finden. Hier gab es für ihn aber immerhin noch fünf von zehn Punkten.