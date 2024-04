Hier läuft FC Bayern gegen Arsenal live im TV und Stream

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Harry Kane und der FC Bayern empfangen den FC Arsenal

Im DFB-Pokal ist man sensationell am Underdog 1. FC Saarbrücken gescheitert, die Deutsche Meisterschaft ist seit dem vergangenen Wochenende nun auch offiziell futsch: Die letzte Titelchance des FC Bayern stellt somit ausgerechnet die Champions League dar. Um den Traum am Leben zu halten, muss im Rückspiel des Viertelfinales am Mittwoch (21 Uhr) allerdings der FC Arsenal in München bezwungen werden. Wo wird das Viertelfinal-Rückspiel zwischen den Bayern und den Gunners live im TV und Stream übertragen?

Am Sonntag hat Bayer Leverkusen endgültig dafür gesorgt, dass die "ewige" Meisterserie des FC Bayern ein Ende gefunden hat. Mit dem Erreichen des Halbfinales der Champions League könnte man an der Säbener Straße allerdings wohl so einige der dunklen Wolken vertreiben. Nach dem 2:2 im Hinspiel beim FC Arsenal stehen die Chancen dafür zudem gar nicht mal so schlecht.

Die Gunners kassierten am vergangenen Spieltag der Premier League übrigens eine bittere 0:2-Niederlage gegen Aston Villa und wurden so von Manchester City von der Tabellenspitze verdrängt. Der FC Bayern könnte gut beraten sein, sich diese Partie noch einmal zu Gemüte zu führen.

Schafft der FC Bayern in der Champions League den Sprung ins Halbfinale? Setzt es in der Königsklasse den nächsten Rückschlag für die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel? Und wo wird die Partie FC Arsenal gegen den FC Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern gegen FC Arsenal live im TV und Stream