Sancho wohl offen für Rückkehr zu Manchester United

Jadon Sancho ist an den BVB verliehen

Jadon Sancho ist bis zum Saisonende von Manchester United an Borussia Dortmund ausgeliehen. Und danach? Der BVB-Profi kann sich offenbar unter gewissen Umständen einen Neustart beim Premier-League-Klub vorstellen.

Wie die britische Zeitung "i" vermeldet, hat Sancho sein Kapitel bei Manchester United noch nicht endgültig geschlossen.

Laut dem Medienbericht wäre der 24-Jährige grundsätzlich offen für eine Rückkehr in Richtung Old Trafford, sollte Erik ten Hag bis dahin nicht mehr Trainer der Red Devils sein. Das will "i" von namentlich nicht genannten Quellen aus dem Spielerumfeld erfahren haben.

Sancho hatte sich mit ten Hag während der Hinrunde überworfen, wurde bei Manchester United daraufhin sogar suspendiert. Die Beziehung zwischen Spieler und Trainer werde von Insidern als "irreparabel" beschrieben, so "i". Sancho wurde aufgrund der Differenzen im Winter von ManUnited an den BVB ausgeliehen.

Sancho blüht beim BVB auf - wie geht es weiter?

Der Flügelspieler ist bei Borussia Dortmund unter Edin Terzic wieder Stammspieler. Eine feste Verpflichtung dürfte für die Schwarz-Gelben ein schwieriges Unterfangen werden. Schließlich hatte Manchester United für Sancho im Sommer 2021 noch rund 85 Millionen Euro an den BVB überwiesen. Zumindest weite Teile davon sollen wohl wieder in die Kassen gespült werden, falls der 23-fache Nationalspieler Englands den Klub endgültig verlässt.

Ein Verkauf von Sancho sei derzeit das wahrscheinlichste Szenario bei Manchester United, schreibt "i". Gleichzeitig soll Jason Wilcox, der als Favorit auf den Posten des Technischen Direktors beim englischen Rekordmeister gilt, einer Rückkehr der Leihgabe offener gegenüberstehen. Wilcox, noch sportlicher Leiter beim FC Southampton, kennt Sancho noch aus seiner Zeit als Funktionär in der Nachwuchsabteilung von Manchester City.

Ten Hag soll bei Manchester United zurzeit noch fest im Sattel sitzen, heißt es in dem Medienbericht weiter. Der Niederländer rangiert mit dem Klub aktuell auf dem siebten Platz der Premier League.