FC Bayern, BVB und RB Leipzig wollen Messi

IMAGO/Eduard Martin

Hat Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, Rayane Messi bereits angerufen?

Messi in der Bundesliga? Dieser vielgehegte Traum könnte tatsächlich in Zukunft Wirklichkeit werden. Denn laut einem Bericht aus Frankreich sind der FC Bayern, der BVB und RB Leipzig an Messi dran. Gemeint ist zwar nicht der achtfache Weltfußballer, dafür aber ein anderer Offensivspieler, der in seiner Heimat bereits als Wunderkind gefeiert wird.

Wie würde sich wohl beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund oder RB Leipzig ein Trikot mit dem Schriftzug "Messi" darauf verkaufen? Diese Frage lässt sich möglicherweise in Zukunft beantworten. Denn wie die für gewöhnlich gut informierte "'L'Equipe" berichtet, sind die drei Bundesliga-Klubs an den Diensten von Rayane Messi interessiert.

Rayane Messi spielt wie sein berühmter Namensvetter Lionel Messi in der Offensive, ist vor allem auf Linksaußen beheimatet. Allerdings ist Rayane Messi ziemlich genau 20 Jahre jünger als Messi senior. Der gerade einmal 16-jährige Franzose macht derzeit beim FCO Dijon und in der französischen U17-Nationalmannschaft von sich reden, erzielte in der EM-Quali schon vier Tore (zwei Assists) in seinen sechs Einsätzen.

Der junge Linksaußen mit dem berühmten Namen, der in seiner Heimat als Mega-Talent gilt, ist laut der französischen Zeitung deshalb auf dem Markt, weil Dijon sich in Not befindet und unbedingt Geld braucht. Der Plan, mit Messi über drei Jahre zu verlängern, der noch im letzten Herbst bestanden haben soll, ist mittlerweile verworfen worden. Wie teuer der Teenager für FC Bayern, BVB und RB genau wäre, lässt der Bericht jedoch offen.

Allerdings werden den Bundesligisten im Poker um den Offensivmann bessere Chancen zugestanden als den ebenfalls interessierten Klubs aus der Premier League. Diese seien aufgrund der gesetzlichen Bestimmung über Transfers von Minderjährigen gegenüber den deutschen Vertretern im Nachteil, heißt es.

Messi wäre kein absolutes Schnäppchen für FC Bayern und BVB

Ligue-1-Vertreter RC Lens soll derweil im vergangenen Sommer mit einem Angebot über 400.000 Euro für Messi gescheitert sein. Demnach wird das Zehnfache dessen erwartet, was Lens bot, also wohl mindestens vier Millionen Euro. Möglicherweise auch mehr.

Spekuliert wird derweil von der "'L'Equipe", dass Messi beim FC Bayern einen ähnlichen Weg wie Mathys Tel gehen könnte. Der heute 18-Jährige kam im Sommer 2022 von Stade Rennes nach München und stand gleich in seiner ersten Saison 22 Mal (für Kurzeinsätze) auf dem Platz in der Bundesliga. 2023/24 steigerte Tel seine Spielzeit noch einmal deutlich.