Mehr Ballverluste als Pässe: Nächster Albtraum für Haaland

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Erling Haaland hatte auch im Rückspiel nichts zu melden

Für viele ist Erling Haaland einer der besten, wenn nicht sogar der beste Mittelstürmer der Welt. Zu sehen war davon im Champions-League-Viertelfinale zwischen Manchester City und Real Madrid nichts. Auch die nackten Zahlen belegen, was für Horror-Abende der ehemalige BVB-Star über sich ergehen lassen musste.

Wenn Manchester City in der letzten Saison gegen einen Gegner in zwei Spielen vier Tore erzielt hätte, wäre Erling Haaland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unter den Torschützen gewesen. In dieser Saison weht der Wind aber anders. Nach seiner 181-minütigen Null-Tore-Vorstellung im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid wird er von vielen als Sündenbock gesehen. Die blanken Zahlen sind dabei nicht auf seiner Seite.

In beiden Spielen gab Haaland insgesamt nur zwei Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Einer davon kratzte zwar am Aluminium, im Netz landete aber keiner der Versuche. Im gegnerischen Strafraum kam der Top-Stürmer in Hin- und Rückspiel lediglich auf neun Ballkontakte.

Haaland gegen Real Madrid komplett abgemeldet

Noch verheerender liest sich eine andere Statistik: So leistete sich der Norweger in seinen 181 Einsatzminuten gegen Real insgesamt 14 Ballverluste. Gleichzeitig brachte in beiden Spielen insgesamt nur elf Pässe bei einem Mitspieler unter. Der Ex-BVB-Star verlor das Leder also häufiger, als dass er es erfolgreich weiterleitete.

Dabei hatte sein Team im ersten Spiel 60, im zweiten gar 64 Prozent Ballbesitz. Haaland war bei eigenem Ballbesitz aber schlicht und ergreifend vollkommen abgemeldet.

"Wenn er nicht trifft, ist er ziemlich nutzlos"

Die Kritik der letzten Wochen wird dadurch sicher nicht verstummen. Und die gab es zuhauf. Ex-Profi Rafael van der Vaart etwa sagte schon nach dem Hinspiel: "Wenn er nicht trifft, ist er ziemlich nutzlos. Ich finde, er ist ein sehr durchschnittlicher Spieler am Ball."

Ganz ähnlich äußerte sich auch Irland-Legende Roy Keane. Er meinte zwar, Haaland sei direkt vor dem Tor der beste Stürmer der Welt, aber "das Niveau seines Spiels ist so armselig. Er ist fast wie ein Viertliga-Spieler".