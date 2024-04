Feueralarm! BVB-Stadion wird geräumt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

In der BVB-Heimstätte gastiert am Sonntag Bayer Leverkusen

Um 17:30 Uhr soll im Dortmunder Signal Iduna Park das Topspiel zwischen dem neuen Meister Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund steigen. Aktuell herrscht in der Heimstätte des BVB aber angeblich aus einem anderen Grund Aufruhr.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Laura Wontorra, die für "DAZN" ab 16:30 Uhr durch das Programm führen soll, zwei kurze Videosequenzen, die sie beim Verlassen des Stadions zeigt. Der Grund: Ein Feueralarm.

"Feueralarm, hab ich so auch noch nie erlebt vor einem Bundesliga-Spiel. Wir müssen uns jetzt alle hier versammeln, das gilt auch für alle Ordner. Joa, interesting. Hoffen wir mal, dass es nur ein Fehlalarm ist", so Wontorra, die nicht sonderlich verängstigt wirkt.

Von offizieller Seite gab es derweil noch keine Informationen darüber, was der Auslöser des Alarms ist und ob eventuell weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Völlig außergewöhnlich ist das Geschehen allerdings nicht. Vor etwa einem Jahr, am 18. April 2023, musste der Signal Iduna Park letztmals geräumt werden. Während einer Veranstaltung schrillten damals die Alarmglocken.

"Beim Zubereiten von Speisen hatte es stark gequalmt", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund damals laut "t-online". Nach 15 Minuten hätten die Besucher der Veranstaltung wieder ins Stadion gekonnt.

Damit aber nicht genug. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, rückten erst am 28. März 2024 zwei Löschzüge an, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Da kein Event stattfand, war das Stadion zu diesem Zeitpunkt allerdings leer.

BVB wendet sich an Fans

"Fehlalarm, wir fahren alles wieder zurück", erklärte ein Sprecher anschließend. Angeblich wurde der Alarm per Hand ausgelöst. Feuer und oder Rauch habe es nicht gegeben, ob Absicht vorlag, ist nicht geklärt.

Am Sonntag sehen sich die Fans zudem mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert: Parkplatzmangel. "Aufgrund mehrerer Veranstaltungen in den Westfalenhallen und im Westfalenpark kommt es rund um den SIGNAL IDUNA PARK zu Parkplatz-Engpässen. Bereits am frühen Sonntagnachmittag waren die Parkplätze am Stadion belegt. Wir bitten alle Fans, nicht mit dem Auto anzureisen, sondern aur andere Anreisemöglichkeiten auszuweichen", teilte der BVB mit.