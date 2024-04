FC Bayern nimmt Real-Star ins Auge

IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Ferland Mendy ist angeblich ins Blickfeld des FC Bayern gerückt

Fußball-Bundesligist FC Bayern kämpft um den Verbleibt von Linksverteidiger Alphonso Davies. Sollte es im Sommer zu einer vorzeitigen Trennung kommen, muss dringend Ersatz her. Den haben die Münchner offenbar bei Real Madrid gefunden.

Der FC Bayern hat nach Angaben der "L'Équipe" Ferland Mendy vom kommenden Champions-League-Gegner Real Madrid nicht aus den Augen verloren. Der deutsche Rekordmeister zeige inzwischen großes Interesse am 28-jährigen Linksverteidiger.

Wie die französische Zeitung vermeldet, könnte der FC Bayern einen Tausch-Deal mit den Königlichen eingehen, in Zuge dessen Alphonso Davies in die spanische Hauptstadt und im Gegenzug Ferland Mendy an die Isar zieht. Anfang April hatte das Portal "El Nacional" bereits über einen solchen Deal berichtet, damals sollen die Überlegungen aber vor allem von Verantwortlichen von Real Madrid vorangetragen worden sein.

FC Bayern nicht der alleinige Interessent an Ferland Mendy

Die "L'Équipe" indes vermeldet nun, dass der FC Bayern inzwischen Interesse an Mendy zeigt - was bei wiederum Real Madrid jedoch nicht auf Gegenliebe stößt. Die Königlichen wollen demnach versuchen, den Franzosen langfristig an den Verein zu binden und dessen 2025 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Der siebenfache Nationalspieler zählt unter Trainer Carlo Ancelotti inzwischen zu den Stammspielern. Allein eine Muskelverletzung hatte Mendy zu Saisonbeginn außer Gefecht gesetzt. Vor nunmehr rund fünf Jahren war Mendy für immerhin 48 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Real Madrid gewechselt, seither absolvierte er 165 Pflichtspiele.

Dem Bericht zufolge ist der FC Bayern derweil keineswegs der einzige Interessent auf dem Transfermarkt. Gerade englische Klubs halten offenbar Ausschau nach Verstärkung. Manchester United und Newcastle United wollen laut "L'Équipe" bald schon einen Vorstoß wagen, um Ferland Mendy im Sommer zu verpflichten.