FC Bayern oder Bayer? Stanisic lässt aufhorchen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Vom FC Bayern nach Leverkusen verliehen: Josip Stanisic

Für Josip Stanisic hat sich die Leihe vom FC Bayern zu Bayer Leverkusen voll ausgezahlt. Erst am Sonntag rettete der Defensiv-Allrounder der Werkself beim 1:1 gegen den BVB den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Im Sommer wird er jedoch in seine Geburtsstadt München zurückkehren, einen Verkauf hat sein Stammverein nie in Erwägung gezogen. Nun hat sich der 24-Jährige zu seiner Zukunft geäußert.

"In die Pläne bin ich jetzt nicht involviert, aber ich habe schon ein paar Gespräche geführt. Da hieß es schon, dass ich fester Bestandteil (beim FC Bayern; d. Red.) bin", verriet Stanisic nach dem Last-Minute-Remis in Dortmund bei "Sky".

Beim entthronten Meister steht der kroatische Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag. Seit der U17 hat er dort sämtliche Jugendteams durchlaufen.

Um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln, entschieden Stanisic und die Bayern-Bosse im vorigen August schließlich, dass eine Leihe sinnvoll wäre. Leverkusen erhielt daraufhin den Zuschlag.

Es dauerte allerdings bis zur Rückserie, ehe sich Stanisic unter Starcoach Xabi Alonso einen Stammplatz sichern konnte. Der Spanier beorderte ihn in die Innenverteidigung, wo der Youngster aufblühte.

Wenig überraschend hätte Bayer seinen Leihspieler daher liebend gerne fest verpflichtet, eine Kaufoption wurde den Rheinländern jedoch nicht eingeräumt.

Stanisic denkt noch nicht an den FC Bayern: "Mein Kopf ist hier"

Stanisic stellt sich deshalb darauf ein, bald wieder an der Säbener Straße zu trainieren. Vorher will er mit Leverkusen noch das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League holen.

"Mein Kopf ist noch hier und das wird auch so bleiben bis zum Ende der Saison", stellte der Deutsch-Kroate klar. Im Halbfinale der Europa League wartet die AS Rom auf ihn und seine Teamkollegen, im Pokalfinale der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

Wettbewerbsübergreifend stand Stanisic 2023/2024 in 31 Partien für Bayer auf dem Rasen. In dieser Zeit sammelte der beidfüßige Verteidiger immerhin sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen).