"Hohe Hürden" für FC Bayern bei Emery-Verpflichtung

Unai Emery ist einer der Trainerkandidaten des FC Bayern

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Cheftrainer geht in die heiße Phase. Wer das Amt von Thomas Tuchel übernimmt, ist allerdings noch völlig offen. Auch Unai Emery wurde zuletzt als Kandidat in München gehandelt. Der Spanier genießt bei Aston Villa allerdings einige Vorzüge, die er für einen Wechsel zum Rekordmeister wohl aufgeben müsste.

Nach den Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann ist der FC Bayern weiterhin auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Einer der gehandelten Kandidaten ist Unai Emery, der mit Aston Villa in dieser Saison völlig überraschend auf Champions-League-Kurs in der Premier League liegt.

Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass der 52-Jährige nach der jüngsten Absage von Bundestrainer Nagelsmann in der Gunst der Bayern-Bosse gestiegen sei. Die Gerüchte um einen Abschied aus Birmingham kommentierte der Spanier just am Sonntag nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den AFC Bournemouth. "Ich bin hier fokussiert, zu 100 Prozent", machte er deutlich.

FC Bayern bei Emery mit schlechten Karten?

Dennoch ist der Boulevardzeitung zufolge nicht ausgeschlossen, dass der Villa-Coach im Sommer in München aufschlägt. Die Hürden bei Emery seien für den FC Bayern aber "ziemlich hoch", heißt es in dem Bericht weiter. Demnach sei von der Insel zu hören, dass es "alles andere als einfach" werden würde, den Ex-Profi zu verpflichten.

Beim Tabellenvierten der Premier League steht Emery noch bis 2027 unter Vertrag und besitzt ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den Villa-Eigentümern Nassef Sawiris und Wes Edens. Diese gewähren dem ehemaligen Coach des FC Sevilla laut "Bild" große Freiheiten in Transfer- und Personal-Entscheidungen.

Demnach bekäme Emery bei den Villans "fast jeden Wunsch erfüllt". Um sich herum habe er sich eine "Wohlfühloase" mit spanischen Co-Trainern und Spielern aufgebaut. Eine Freiheit, die der viermalige Europa-League-Sieger beim FC Bayern sicherlich nicht bekommen würde.