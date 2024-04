Ten Hag platzt der Kragen: Kritik "eine Schande"

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag

Nach einer knappen Stunde deutete alles daraufhin, dass das Halbfinale des FA Cups zwischen Coventry City und Manchester United am Sonntagabend zum erwarteten Spaziergang für die Red Devils wird - dann drehte der Zweitligist auf, machte aus einem 0:3 ein 3:3. Im Elfmeterschießen musste sich der Underdog zwar letztlich doch geschlagen geben, United wurde trotz des Einzugs ins Finale allerdings mit Hohn und Spott überschüttet. Trainer Erik ten Hag platzte nun der Kragen.

Mit den negativen Schlagzeilen nach dem Zittersieg seines Starensembles gegen Coventry konfrontiert, ließ ten Hag seinem Unmut am Dienstag freien Lauf.

Die Reaktion der Medien sei "peinlich", "eine Schande", wetterte der Niederländer. "Im Spitzenfußball geht es um Ergebnisse und wir haben es ins Finale geschafft und das haben wir verdient. Nicht nur mit diesem Spiel, sondern mit den anderen Spielen", begründete ten Hag.

Natürlich, so gestand der Trainer ein, habe man am Sonntag "innerhalb von 20 Minuten die Kontrolle verloren", hätte dann aber auch Pech gehabt und letztlich nur glücklich gewonnen.

"Die Kommentare sind also eine Schande"

Allerdings war die Vorstellung im Elfmeterschießen "sehr gut" und, dass man es zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel geschafft habe, sei "ein großer Erfolg. Zweimal in zwei Jahren ist großartig. Für mich als Manager sind es vier Pokalendspiele in vier Jahren. Die Kommentare [der Medien] sind also eine Schande."

In der vergangenen Saison unterlag United in Wembley seinem Stadtrivalen Manchester City mit 1:2, die Neuauflage im englischen Fußball-Tempel findet am 25. Mai statt. Ten Hag (Vertrag bis 2025) steht dessen ungeachtet auch ganz persönlich unter Druck, über seine mögliche Entlassung zum Saisonende wird seit Wochen spekuliert.

Unter anderem wird Thomas Tuchel, der den FC Bayern im Sommer verlässt, mit einem Engagement am Old Trafford in Verbindung gebracht, der Deutsche soll jedoch nicht die allerbesten Karten haben.