Medien: Rangnick könnte Mega-Gehalt in München kassieren

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Wird Ralf Rangnick der nächste Trainer des FC Bayern?

Die Spur wird immer heißer: Der neue Cheftrainer des FC Bayern könnte Ralf Rangnick heißen. Zwischen den Parteien soll bereits ein Austausch stattfinden. Allerdings gibt es bis zum Vollzug noch einige Hürden aus dem Weg zu räumen, vor allem finanzieller Natur.

Will der FC Bayern Ralf Rangnick zur kommenden Saison als neuen Cheftrainer verpflichten, so sind nicht nur Verhandlungen mit dem "Fußball-Professor", sondern auch mit dem österreichischen Verband notwendig. Dort steht der 65-Jährige noch bis Ende 2025 unter Vertrag. Um eine Ablöse kommen die Münchner also nicht herum.

Diese dürfte sich aber im moderaten Bereich bewegen. Die "Salzburger Nachrichten" schreiben in diesem Zusammenhang von einer Summe im "mittleren einstelligen" Millionenbereich. Ob damit eher drei oder eher sieben Millionen gemeint sind, ist allerdings nicht klar.

Muss der FC Bayern bei Rangnick zugreifen?

Dass den FC Bayern eine solche Summe nicht abschreckt, hat der Rekordmeister in der Vergangenheit bereits bewiesen. Für Julian Nagelsmann überwies der deutsche Branchenprimus dem Vernehmen nach einst 25 Millionen nach Leipzig.

Hinzu kommt: Langsam gehen dem FCB die Optionen aus. Sollte in Rangnick der "Ersatz-Wunschkandidat" zur Verfügung stehen, müssten die Münchner mehr oder weniger zugreifen, um eine der wichtigsten Positionen im Klub zeitnah besetzen zu können.

Wie viel Gehalt fordert Rangnick vom FC Bayern?

Neben den Ablöseverhandlungen mit dem ÖFB muss der FC Bayern auch mit Rangnick eine Einigung erzielen. Hier dürfte vor allem das Gehalt des Fußballlehrers zum Gegenstand der Verhandlungen werden.

Das österreichische Portal "oe24" mutmaßte am Dienstag, dass für Rangnick in München "mindestens das Zehnfache als beim ÖFB" drin sein sollte. Das wiederum wäre ein enormer Posten, denn angeblich verdient der Trainer beim österreichischen Verband derzeit 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Stimmt die Rechnung, wären es in München also 15 Millionen im Jahr.

Ob es letztlich dazu kommt, bleibt wie so vieles bei der Trainersuche des FC Bayern in den letzten Wochen, abzuwarten.