BVB-Star erinnert sich: "Sehr schlechten Charakter gezeigt"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Julian Brandt (r.) spielt mit dem BVB am Samstag in Leipzig

Vier Spieltage vor Schluss hinkt Borussia Dortmund dem Vierten RB Leipzig mit zwei Punkten weniger in der Tabelle hinterher. Genau dieser vierte Platz soll es am Ende in der Bundesliga aber unbedingt werden, da nur dieser auch definitiv zur erneuten Champions-League-Teilnahme berechtigt. Umso wichtiger ist die Partie am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) für den BVB - denn da geht es zu den Roten Bullen.

In der letzten Zeit hat sich RB Leipzig zu so etwas wie einem Angstgegner für den BVB entwickelt. Fünf der letzten sechs Pflichtspiele gegen die Sachsen verloren die Schwarz-Gelben, das Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 2:3.

Mittelfeldspieler Julian Brandt erinnert sich gegenüber BVB-Vereinsmedien noch genau an den Vergleich im Dezember, als die Schwarz-Gelben ab der 15. Minute nach einer Roten Karte gegen Mats Hummels in Unterzahl agierten: "Ich finde, dass wir im Hinspiel riesige Chancen hatten."

Schwache Performances zeigten die Dortmunder hingegen in den letzten drei Gastspielen in Leipzig. In der Bundesliga kam der BVB zuletzt mit 0:3 und 1:2 unter die Räder, außerdem setzte es im Viertelfinale des DFB-Pokals vor einem Jahr eine glatte 0:2-Niederlage.

Brandt will sich mit dem BVB wieder "davor schleichen"

"Es wird mal wieder Zeit, dort zu gewinnen. Wir haben in der Vergangenheit nicht so gute Spiele dort gemacht und sehr schlechten Charakter gezeigt", zeigte sich Brandt selbstkritisch und beteuerte, sich mit seinen Teamkollegen viel vorgenommen zu haben für den 31. Bundesliga-Spieltag.

Der 27-Jährige weiß um die besondere Bedeutung des Spiels: "Wir sind zwei Punkte zurück, mit einem Sieg können wir uns aber auch wieder davor schleichen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Wir werden uns in dieser Woche vorbereiten und dann alles raushauen."

Nach der vergangenen englischen Woche mit drei Pflichtspielen gegen Gladbach (2:1), Atlético Madrid (4:2) und Bayer Leverkusen (1:1) steht nun eine normale Trainingswoche an, in der vor allem wieder Kraft getankt werden soll.

Für Brandt ist das eine gute Voraussetzung für den kommenden Spieltag: "Ich glaube, die drei Spiele, die wir jetzt hatten, waren auch in einer gewissen Art und Weise schlauchend. Da tut es gut, mal eine normale Woche zu haben und sich drauf vorzubereiten und es dann am Samstag besser zu machen als in den letzten ein, zwei Jahren."