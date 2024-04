"Wunschkandidat": Wird das der neue Klopp?

IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bode

Arne Slot (l.) ist einer der Trainerkandidaten beim FC Liverpool und FC Bayern

Der FC Liverpool sucht fieberhaft nach einem Nachfolger für den ausscheidenden Jürgen Klopp. Nachdem Xabi Alonso den Reds einen Korb verpasste, rückt nun offenbar Arne Slot in den Fokus des Klubs aus der Premier League. Auch beim FC Bayern war der Niederländer bereits ein Thema.

Laut "The Atletic" ist Arne Slot der Favorit auf die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Die Gespräche mit Feyenoord Rotterdam sollen dem Online-Portal zufolge bereits angelaufen sein. Ein erstes Angebot in Höhe von rund neun Millionen Euro soll der niederländische Top-Klub abgelehnt haben. Eine Ausstiegsklausel besitzt Slot in Rotterdam nicht.

Daher wolle der FC Liverpool vorerst auch die Verfügbarkeit weiterer Kandidaten prüfen, heißt es. Konkret werden Ruben Amorim von Sporting und der vereinslose Julen Lopetegui genannt. Slot sei allerdings der absolute "Wunschkandidat", so die Informationen von "The Atletic. Die Verhandlungen über einen Wechsel sollen zeitnah intensiviert werden.

Auch FC Bayern mit Interesse an Arne Slot?

In der niederländischen Hafenstadt steht der 45-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag. 2023 gewann der Niederländer mit Feyenoord den Titel in der Eredivisie. In der Conference League scheiterte der Ex-Profi 2022 mit dem Traditionsklub erst im Finale an der AS Rom.

Die jüngsten Erfolge hatten dazu geführt, dass der englische Journalist Ben Jacobs auf "X" auch dem FC Bayern ein Interesse an dem ehemaligen Mittelfeldstrategen nachsagte. Auch die AC Mailand soll Sloot im Blick haben. Der deutsche Rekordmeister gelte als der "ernsthafteste" und "aggressivste" Interessent, so Jacobs.

Als heißester Bayern-Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern gilt derweil aber Ralf Rangnick. Medienberichten zufolge soll es bereits ein erstes Treffen gegeben haben. Rangnick trainiert momentan noch die österreichische Nationalelf.