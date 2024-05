FC Bayern bei Supertalent wohl chancenlos

IMAGO/Henrique Casinhas / SOPA Images

António Silva soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Obwohl der FC Bayern in den vergangenen Transferperioden immer wieder nicht unerhebliche Summen in die Innenverteidigung investiert hat, scheint man die perfekte Besetzung für die Abwehrmitte in München nach wie vor nicht gefunden zu haben. Wohl auch ein Grund dafür, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister ein Auge auf António Silva von SL Benfica geworfen haben soll. Im Poker um den 20-Jährigen ist der FCB aber wohl chancenlos.

45 Gegentore in 34 Bundesliga-Spielen bedeuten für den FC Bayern 2023/24 den schlechtesten Wert aller Teams aus den Top 5. Das Ausscheiden in der Champions League gegen Real Madrid geht zudem zu einem nicht geringen Anteil auf das Konto von Innenverteidiger Min-jae Kim, der im Sommer mit enormen Vorschusslorbeeren für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel geholt wurde, die Erwartungen aber nur bedingt erfüllen konnte.

Eine Stärkung der Defensive soll man sich in der bayerischen Landeshauptstadt von einer Verpflichtung von António Silva von SL Benfica versprechen, die Konkurrenz ist allerdings prominent - und finanziell auf Rosen gebettet.

Das Portal "fichajes.net" will erfahren haben, dass aus der finanzstarken englischen Premier League mit Manchester United, dem FC Arsenal und dem FC Liverpool gleich drei Topteams die Fühler nach Silva ausgestreckt haben.

Abwehrstar wohl schlicht zu teuer für den FC Bayern

Demnach haben alle drei Klubs bereits Gespräche mit Benfica aufgenommen, die Portugiesen sollen die zu zahlende Ablöse daher bereits auf mindestens 100 Millionen Euro taxiert haben. Die Bereitschaft diese enorme Summe in den Ring zu werfen, dürfte das Rennen um den Verteidiger am Ende entscheiden, mutmaßt "fichajes.net", das anders als in vorigen Berichten den FC Bayern gar nicht mehr als potenziellen Mitbewerber aufführt.

Allerdings erscheint es angesichts einiger existenter Kaderbaustellen auch eher ausgeschlossen, dass die Münchner ein 100 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Silva gilt als eines der weltgrößten Talente auf der Innenverteidiger-Position. Mit 94 Pflichteinsätzen, in denen ihm sieben Treffer gelangen, ist er längst eine feste Größe beim portugiesischen Rekordmeister. Silva kommt bisher auf neun A-Länderspiele. Sein Vertrag endet im Sommer 2027.