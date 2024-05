"Hätte es gerne gemacht": Magath packt über HSV-Gespräche aus

IMAGO/Michael Taeger

Felix Magath sprach mit den Klubbossen über eine Rückkehr zum Hamburger SV

Nach einer enttäuschenden Saison nahm der Hamburger SV personelle Veränderungen vor. Sportvorstand Jonas Boldt musste seine Koffer packen und wurde durch Stefan Kuntz ersetzt. Hoffnungen auf den Posten hatte sich auch Felix Magath gemacht, wie der langjährige Fußball-Funktionär nun verriet.

Vor einigen Wochen hatte die "Bild" berichtet, dass der Hamburger SV mit dem Gedanken spielte, die Vereinslegende Felix Magath in der Klub-Spitze zu installieren. Immer wieder soll es zuletzt Kontakt zwischen den Klubbossen und dem 70-Jährigen gegeben haben. Der ehemalige HSV-Coach war offenbar recht sicher, dass er einen Posten bei seinem ehemaligen Verein bekommen wird.

Das hat Magath im "Sky"-Format "Triple – der Schüttflix Fußballtalk" angedeutet. "Die Situation war, dass Herr Kühne sich klar und deutlich ausgedrückt hat. Und es wurde in den Gesprächen nie etwas anderes gesagt", erklärte er, schob aber auch nach: "Sie [die Aufsichtsräte des HSV] haben nie gesagt 'Du wirst es', als ich gegangen bin. Das haben sie nie gesagt. Es waren Gespräche ohne Ergebnis."

HSV-Job für Magath "eine Herzensangelegenheit"

Schlussendlich entschied sich der ehemalige Bundesliga-Dino für eine Verpflichtung von Stefan Kuntz. Dass der ehemalige U21-Nationaltrainer den Vorzug erhielt, habe Magath erst aus den Medien erfahren. "Ich hätte es gerne gemacht, weil der HSV – und das habe ich den Aufsichtsräten gesagt – ist eine Herzensangelegenheit für mich und kein Job", stellte ein enttäuschter Magath klar.

Die Rothosen gehen nun mit Kuntz in ihr siebtes Zweitligajahr. Als Trainer wird weiter Steffen Baumgart auf der Trainerbank der Hanseaten sitzen. Das stellte der ehemalige deutsche Nationalspieler bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstagmittag klar.

"Steffen ist hier verpflichtet worden und hat einen Vertrag. Steffen hatte noch keine Chance, hier eine Vorbereitung zu machen. Steffen hatte noch keine Chance, seine Vorstellungen in einer Transferphase zu äußern. Ich empfand es, vielleicht sogar noch mehr als Außenstehender, nicht als HSV-like, den Trainer jetzt in Frage zu stellen. Um die Frage also kurz zu beantworten: Ja, wir machen mit Steffen Baumgart weiter", so Kuntz.