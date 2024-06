Bericht: FC Bayern mit Tah "grundsätzlich mündlich einig"

IMAGO/Marc Schueler

Jonathan Tah bereitet sich derzeit auf die Heim-EM vor

Schon seit Tagen wird über das vermeintliche Interesse des FC Bayern an Jonathan Tah vom Deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen berichtet. Neueste Meldungen gehen nun sogar schon einen Schritt weiter. Der deutsche Nationalspieler soll sich mit den Münchnern nämlich bereits "grundsätzlich mündlich" geeinigt haben.

Das zumindest vermeldete "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg am Sonntagabend. Nach Informationen des TV-Senders soll zwischen dem Innenverteidiger der Werkself und dem FC Bayern die unverbindliche Verabredung bestehen, einen Wechsel noch in diesem Transfersommer anzustreben.

Laut "Sky" seien die "wesentlichen Details eines Transfers" zwischen Tah und den Bayern bereits besprochen.

Bis es tatsächlich zu einem Wechsel des gebürtigen Hamburgers von Leverkusen nach München kommen könnte, sind allerdings noch viele Hürden zu nehmen. So soll es bis zuletzt zwischen den Klubs selbst noch keine konkreten Gespräche in der Causa Jonathan Tah gegeben haben. Bayer Leverkusen selbst hatte zuletzt mehrere Male verdeutlicht, Tah unbedingt im Klub halten zu wollen.

Außerdem sollen auch mehrere andere europäische Topklubs an dem Leverkusener Abwehrchef dran sein, der in der abgelaufenen Double-Saison der Rheinländer 48 Pflichtspiele absolvierte und damit eine unumstrittene Größe im System von Cheftrainer Xabi Alonso war. Der 1,95-m-Hüne steht noch bis 2025 in Leverkusen unter Vertrag, über die Höhe einer möglichen Ablösesumme ist derweil noch nichts Konkretes bekannt.

Findet der FC Bayern einen Abnehmer für Dayot Upamecano?

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EM mit der deutschen Nationalmannschaft hatte Tah zuletzt öffentlich verlauten lassen, sich zu den anhaltenden Spekulationen um seine Person nicht äußern zu wollen. Er hatte aber immerhin hinzugefügt: "Ich kann die Fragen und Spekulationen natürlich nachvollziehen."

Laut "Sky" wird ein Sommer-Transfer des Leverkusen-Stars in Richtung FC Bayern spätestens dann so richtig konkret, sollten die Münchner einen Abnehmer für Dayot Upamecano finden. Der französische Abwehrspieler war nach mehreren Patzern in wichtigen Bayern-Spielen in den letzten zwei Jahren nicht mehr unumstritten und in der internen Innenverteidiger-Hierarchie zuletzt hinter Matthijs de Ligt, Eric Dier und Min-jae Kim zurückgefallen.

Bei den Bayern sollen die Klubverantwortlichen von der sportlichen Entwicklung der letzten Jahre und den Führungsqualitäten Tahs besonders angetan sein und könnten schon zeitnah mit einem konkreten Angebot an die Werkself herantreten.

Insgesamt hat der 28-jährige Stammspieler des deutschen Meisters bereits 274 Bundesliga-Partien (zwölf Tore) in seiner Vita stehen.