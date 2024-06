Medien: Sancho peilte ManUnited-Rückkehr an

IMAGO/Jonathan Moscrop

Hat der BVB eine Chance auf einen Verbleib von Jadon Sancho?

Nachdem er infolge eines Streits mit Trainer Erik ten Hag bei Manchester United vollkommen in Ungnade gefallen war und von allen Profiaktivitäten ausgeschlossen wurde, entschied sich Jadon Sancho Anfang 2024 für eine Leih-Rückkehr zu Borussia Dortmund, dem Klub, bei dem seine Karriere einst einen Raketenstart hinlegte. Zurück beim BVB ließ Sancho alte Klasse zumindest wieder aufblitzen. Wie es weitergeht, steht aber derzeit noch in den Sternen. Für Sancho ist United aber offenbar keineswegs ein so rotes Tuch, wie bisher vermutet.

Ein Video, mit dem der BVB Ende Mai seine Anhängerschaft auf das Finale der Champions League (0:2 gegen Real Madrid) einpeitschte und das den Titel trug "After All They Say ...", beginnt bezeichnenderweise mit einer Nahaufnahme von Dortmunds Leihspieler Jadon Sancho, die von Schlagzeilen der englischen Presse abgelöst wird, in denen der Zoff des Flügelstürmer mit ManUnited-Coach Erik ten Hag angedeutet wird. Eine Stimme sagt dazu: "Die Leute sagen, du passt nicht rein".

Dass die Sancho/ten Hag-Problematik in einem offiziell vom BVB verbreiteten Beitrag aufgegriffen wurde, sahen nicht viele Fans als Anzeichen dafür, dass das Tischtuch zwischen Sancho und ManUnited endgültig zerschnitten ist, die Hoffnung auf ein unbedingtes Bekenntnis zu den Borussen wurde geweckt.

Ein solches, soviel war längst klar, wird auf jeden Fall benötigt, um überhaupt eine Chance auf eine feste Verpflichtung zu haben. Der englische "Mirror" wartet nun allerdings mit einer Info auf, die die Stimmung der Dortmunder Sancho-Befürworter trüben dürfte.

Sancho-Preisschild wohl zu hoch für den BVB

Demnach soll der Flügelstürmer durchaus offen die Bereitschaft gezeigt haben, zu den Red Devils zurückzukehren. Seinen Status als Spieler von ManUnited wollte Sancho "nur ungern aufgeben", berichtet die Zeitung. Dass der 24-Jährige unter ten Hag eine Zukunft am Old Trafford habe, sei allerdings nicht einmal eine "Illusion", heißt es weiter. Inzwischen sei der englische Ex-Nationalspieler sogar Verkaufskandidat, wenn ten Hag Manchester verlassen sollte.

Dass der BVB, der Sancho sehr gerne fest unter Vertrag nehmen oder zumindest erneut leihen würde, zur dauerhaften Heimat des Offensivspielers wird, scheint allerdings immer unwahrscheinlicher zu werden. Manchester soll sich dem "Mirror" zufolge intern auf ein Preisschild von etwa 47 Millionen Euro festgelegt haben - für die Dortmunder eine enorme Hürde.