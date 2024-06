Das sagt Kroos zum Zoff im DFB-Training

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Toni Kroos stellte sich den Fragen der Presse

Am Freitag (14. Juni, 21 Uhr) eröffnet Gastgeber Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Gegner in München ist die Auswahl Schottlands, auf die man seit rund neun Jahren nicht mehr traf. Im Vorfeld der Partie stellte sich Mittelfeldmotor Toni Kroos den Fragen der Presse. Thema unter anderem: Der Zoff, der am Montag die Gemüter im DFB-Training erhitzte.

Am Montag sorgte ein Trainingszoff für Schlagzeilen rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. BVB-Stürmer Niclas Füllkrug und Real Madrids Innenverteidiger Antonio Rüdiger gerieten der "Bild" zufolge während einer Flankenübung nach mehreren Rangeleien im Strafraum aneinander. Am Ende musste Co-Trainer Sandro Wagner sogar schlichtend einschreiten. Toni Kroos spielte die Vorkommnisse nun allerdings eher herunter.

"Es ist eher gut, dass sowas vorkommt. Wobei ich leider etwas den Wind aus den Segeln nehmen muss. Das war glaube ich alles gar nicht so ernst gemeint. Ich glaube der einzige, auf den Niclas sauer war, war der Schiedsrichter und damit hat sich das schon gehabt. Er weiß ja selber, wenn er in einen Zweikampf mit Toni geht, ist er selber Schuld", erklärte Kroos mit einem Lächeln.

Weiterhin äußerte sich der Routinier zur Besonderheit, vor heimischer Kulisse um den EM-Titel zu kämpfen.

"Ein Heimturnier ist noch mal spezieller. Wir haben eine große Verantwortung für die Stimmung im Land in den nächsten Wochen. Im Wissen dieses Drucks müssen wir versuchen, das Ganze auch zu genießen", sagte der 34-Jährige von Real Madrid.

Toni Kroos hofft auf Abschiedstitel bei der Fußball-EM

Für Kroos selbst markiert die EM einen besonderen Weg. Der Routinier gab bereits bekannt, dass er die Fußball-Schuhe nach dem Turnier an den Nagel hängt, maximal sieben Spiele trennen Kroos somit noch vom Ende seiner erfolgreichen Karriere.

Nach dem abermaligen Gewinn der Champions League am 1. Juni (2:0 gegen Borussia Dortmund) betonte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen", dass es bei der EM nun "vielleicht sogar noch um etwas Größeres" gehe, "nämlich diesen Abschied zu vergolden oder in dem Fall zu versilbern". Der EM-Pokal ist die einzige Trophäe, die in der prallgefüllten Vitrine des 34-Jährigen noch fehlt.

Dreimal versuchte Kroos mit dem DFB-Team schon sein Glück. 2012 und 2016 war jeweils im Halbfinale Schluss, 2021 scheiterte die deutsche Auswahl im Achtelfinale mit 0:2 gegen England. Bislang bestritt Kroos 14 Partien bei EM-Endrunden.