Emotionale Sancho-Worte an zurückgetretenen BVB-Coach

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Edin Terzic (r.) und Jadon Sancho konnten sehr gut miteinander

Mit seiner Ankündigung, als Cheftrainer bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zurückzutreten, sorgte Edin Terzic am Donnerstag für einen echten Paukenschlag. Nach dem auch offiziell vom BVB bestätigten Terzic-Rückzug meldete sich am Donnerstagnachmittag auch der erste Spieler zu Wort und reagierte auf die Entscheidung.

Jadon Sancho wendete sich via Instagram an seinen bisherigen Cheftrainer, unter dem er im letzten Halbjahr einen deutlichen Formanstieg gezeigt hatte.

"Danke für das Vertrauen in mich! Ich werde für immer dankbar sein", schrieb der Engländer, der für die Rückserie auf Leihbasis von Manchester United verpflichtet worden war.

Unter Edin Terzic als Cheftrainer sammelte Jadon Sancho viele Einsatzminuten und fand phasenweise zu seinen Leistungen zurück, die ihn einst beim BVB so stark gemacht hatten. 21 Pflichtspiele in Bundesliga und Champions League bestritt der gebürtige Londoner insgesamt für die Dortmunder, ehe es nach dem verlorenen Finale in der Königsklasse (0:2 gegen Real Madrid) fürs Erste zurück zu Manchester United ging.

"Ich wünsche dir viel Glück bei deinem nächsten Kapitel", wandte sich Sancho in seiner Instagram-Story auch noch direkt an Terzic, postete dazu ein gemeinsames Foto vom Champions-League-Finale.

Juventus Turin wohl an Sancho dran

Nach derzeitigem Informationsstand könnte es Jadon Sancho im Sommer zum insgesamt dritten Mal zu Borussia Dortmund ziehen. Manchester United plane laut jüngster Medienberichte wohl, den Flügelstürmer zum Verkauf anzubieten.

Er könnte entsprechend für rund 47 Millionen Euro zu bekommen sein. Borussia Dortmund hatte den englischen Nationalspieler einst für 85 Millionen Euro an die Red Devils verkauft.

Allerdings soll mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin auch ein weiterer europäischer Top-Klub ernsthaft in das Werben um den 24-Jährigen eingestiegen sein.