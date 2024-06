Bayern-Star spricht über Wechselgerüchte

IMAGO

Matthijs de Ligt könnte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen

Mit der niederländischen Nationalmannschaft greift Matthijs de Ligt am kommenden Sonntag ins EM-Turnier ein, bekommt es mit der Elftal dann mit Gegner Polen zu tun. Bis dahin muss der Innenverteidiger des FC Bayern noch lästige Fragen über einen möglichen Sommer-Abschied aus München beantworten.

Etwa, ob er schon in Kontakt zum neuen Cheftrainer des Münchner, den Belgier Vincent Kompany, stehe.

"Ich habe noch nicht mit dem neuen Trainer gesprochen. Aber das ist auch normal während der EM. Wir spielen jetzt die EM, das ist das Wichtigste, da liegt mein voller Fokus drauf", so der Abwehrspieler am Donnerstag im Trainingsquartier des Oranje-Teams in Wolfsburg.

Spätestens seit dem der FC Bayern am Donnerstag die Verpflichtung von Abwehrspieler Hiroki Ito vom VfB Stuttgart bekanntgegeben hat, haben die Spekulationen um einen baldigen Abschieds de Ligts aus München neuen Nährboden erhalten.

Intern soll der 24-Jährige längst nicht mehr unumstritten sein. Zu schwankend waren seine Leistungen in den ersten beiden Jahren beim deutschen Rekordmeister, zu häufig viel Matthijs de Ligt zudem verletzt aus, als dass er das uneingeschränkte Vertrauen der Klubbosse genießen könnte.

Manchester United als Alternative für de Ligt?

Wie es in einem Bericht des TV-Senders "Sky" jüngst hieß, könnte der englische Topklub Manchester United eine ernsthafte Alternative für de Ligt werden. Die Red Devils sollen die ungewisse Situation des vermeintlichen Abwehrchefs des FC Bayern nämlich ganz genau beobachten.

ManUnited-Teammanager Erik ten Hag soll noch immer ein großer Befürworter des Defensivmannes sein, machte ihn einst schon in jungen Jahren zum Mannschaftskapitän bei Ajax Amsterdam.

Über die bis dato aufgekommenen Gerüchte über einen Abgang aus München meinte de Ligt am Donnerstag schmallippig: "Ich bin sehr froh über die letzten zwei Jahre bei den Bayern. Jetzt spielen wir die EM und dann schauen wir, wie es weitergeht".

De Ligt war im Sommer 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt und besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis 2027.