Transferliste von BVB-Trainer Sahin enthüllt

Jerdy Schouten soll das Interesse des BVB geweckt haben

Nicht erst seit der Beförderung von Nuri Sahin werden bei Borussia Dortmund zahlreiche Neuzugänge für die kommende Saison gehandelt. Nun wurde die Transferliste des neuen BVB-Trainers enthüllt.

Wie "Sky" berichtet, stehen gleich drei Spieler auf dem Zettel von Sahin: Yankuba Minteh von Newcastle United, Fenerbahces Ferdi Kadioglu und Jerdy Schouten von PSV Eindhoven.

Flügelstürmer Yankuba Minteh war in der vergangenen Saison von Newcastle zu Feyenoord in die Niederlande verliehen. Dort überzeugte der Gambier mit zehn Toren und sechs Vorlagen in 27 Ligaspielen.

Obwohl der Vertrag des 19-Jährigen bei Newcastle noch langfristig bis 2028 datiert ist, wollen die Magpies Minteh "Sky" zufolge im Sommer verkaufen. Laut dem TV-Sender könnte das den BVB auf den Plan rufen.

Allerdings dürften die Dortmunder ihre Bemühungen wohl nur konkretisieren, sollte Jadon Sancho nicht gehalten werden können. Derzeit deutet allerdings vieles darauf hin, dass der BVB im Poker um den Engländer leer ausgeht.

Von Ferdi Kadioglu sei Sahin "großer Fan" berichtet "Sky" weiter. Der 24 Jahre alte Linksverteidiger sei allerdings auch nur Plan B, falls die gewünschte Verpflichtung von Ian Maatsen scheitern sollte.

Zwar enthält Maatsens bis 2026 datierter Vertrag beim FC Chelsea eine Ausstiegsklausel mit festgelegter Ablöse. Die Summe ist mit 35 Millionen Pfund (umgerechnet rund 41 Millionen Euro) aber viel zu hoch für den BVB. Laut "Sky" sind die Dortmunder bereit, 25 Millionen Euro für Maatsen auszugeben.

Kadioglu ist noch bis 2026 an Fenerbahce gebunden. Der 15-fache türkische Nationalspieler, der den Sprung in den EM-Kader verpasst hat, war in der vergangenen Saison unumstrittener Stammspieler beim türkischen Topklub.

BVB-Trainer Sahin telefoniert mit Schouten

Mit dem defensiven Mittelfeldspieler Jerdy Schouten soll Sahin bereits telefoniert haben. Der niederländische EM-Fahrer ist allerdings noch bis 2028 an die PSV Eindhoven gebunden.

Als Ablöse nennt "Sky" 30 Millionen Euro. Schouten war erst im vergangenen Sommer vom FC Bologna zur PSV gewechselt. 15 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.