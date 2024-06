Das sind Deutschlands mögliche Gegner im Achtelfinale

IMAGO/Matthias Koch

Auf wen trifft die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale der Fußball-EM 2024?

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Gruppensieger in das Achtelfinale der Fußball-EM 2024. Dort wartet der Tabellenzweiten der Gruppe C auf die DFB-Elf. Am Dienstagabend (21:00 Uhr) entscheidet sich, welche der vier Nationen am Samstag in Dortmund auf die Nagelsmann-Truppe trifft.

Dass die Verhältnisse vor dem letzten Spieltag zwischen den vier infrage kommenden Teams nicht deutlicher sind, wundert den Bundestrainer. Das liegt auch am vermeintlich stärksten Team aus England, das noch nicht überzeugt hat. Die Three Lions treffen am Dienstag auf Slowenien. Dänemark spielt zeitgleich gegen Serbien.

Auf diese vier Teams könnte Deutschland im Achtelfinale treffen:

England (4 Punkte, 2:1 Tore):

Bei den Titelfavoriten von der Insel ist noch ordentlich Sand im Getriebe. Das Starensemble um Bayern-Star Harry Kane ist bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Beim 1:0-Sieg gegen Serbien war viel Glück dabei. Beim 1:1-Unentschieden gegen Dänemark war die Mannschaft von Gareth Southgate ideenlos.

Ein Sieg gegen den klaren Außenseiter Slowenien bringt sicher den ersten Platz. Das muss das Ziel für die Three Lions sein. Denn eine Revanche des DFB-Teams für das EM-Aus 2021 wäre in der derzeitigen Verfassung Englands alles andere als eine Überraschung.

DFB-Bilanz: 39 Spiele - 13 Siege, 9 Remis, 17 Niederlagen

Dänemark (2 Punkte, 2:2 Tore):

Beim Auftakt gegen Slowenien wirkte das Team von Trainer Kasper Hjulmand gehemmt. Das 1:1 gegen England hingegen machte den Dänen Mut und lässt sie dem Turnierverlauf wieder optimistisch entgegen blicken. Mit einem Sieg sind Yussuf Poulsen und Co. sicher als Gruppenzweiter weiter. Gegen Deutschland in Dortmund? Das hätte für die Dänen sicherlich einen besonderen Reiz.

DFB-Bilanz: 28 Spiele - 15 Siege, 5 Remis, 8 Niederlagen

Slowenien (2 Punkte, 2:2 Tore):

Dass Slowenien nach den Partien gegen Serbien und Dänemark noch ungeschlagen ist, hätten wohl die wenigsten Experten gedacht. Aber das Heimatland von UEFA-Boss Aleksandar Ceferin gehört zu den positiven EM-Überraschungen. Wird auch England geärgert, ist ein Duell gegen den EM-Gastgeber drin.

DFB-Bilanz: 1 Spiel - 1 Sieg

Serbien (1 Punkt, 1:2 Tore):

Der ehemalige Frankfurter Luka Jovic rettete erst in letzter Sekunde einen Punkt gegen Slowenien. Nur so blieben die Serben überhaupt noch in der Verlosung um Platz zwei. Jetzt muss ein Sieg gegen Dänemark her, um ein Duell mit Gastgeber Deutschland noch möglich zu machen. Ansonsten ist das Turnier schon nach der Gruppenphase beendet.

DFB-Bilanz: 3 Spiele - 1 Sieg, 1 Remis, 1 Niederlage