Hertha BSC will Kehrtwende bei Allrounder vollziehen

IMAGO/Sebastian Bach

Dayovaisio Zeefuik bleibt offenbar doch bei Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC stellt sich zur neuen Saison im Mittelfeld neu auf. Doch ein Spieler, bei dem es lange nach einem Abschied aussah, soll nun doch in der Hauptstadt bleiben.

Allrounder Deyovaisio Zeefuik wird nach Angaben des "kicker" bei Hertha BSC zeitnah einen neuen Vertrag unterschreiben. Die neue Laufzeit soll ein Jahr betragen, der Niederländer akzeptiere einen Verbleib zu reduzierten Bezügen, heißt es.

Unter dem neuen Cheftrainer Christian Fiél ist Zeefuik für die Außenverteidiger-Positionen eingeplant. Der ehemalige niederländische U21-Nationalspieler fühlt sich auf der rechten Seite am wohlsten, hat in Berlin in der vergangenen Spielzeit aber auch schon die linke Seite beackert.

Anfang April hatte der 26-Jährige von den Berliner Bossen die Nachricht erhalten, dass man seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Damals sagte er dem "Berliner Kurier": "Ich hätte mir wirklich vorstellen können, hierzubleiben. Es ist eine Entscheidung von oben aus dem Verein, dass ich gehen muss. Und das kann ich auch verstehen. Hertha baut auf jüngere Spieler."

Hertha BSC: Sechser-Wunschlösung soll kommen - Cuisance-Ablöse kann ansteigen

Sollte Zeefuik am Ende tatsächlich an der Spree bleiben, wäre er laut "kicker" auch als Backup fürs zentrale Mittelfeld eingeplant. Auf der Sechs absolvierte er in der Rückrunde unter Pal Dardai einige Partien.

Wunschlösung fürs defensive Mittelfeld ist beim Hauptstadtklub weiterhin der ehemalige Bundesliga-Profi Diego Demme. Der Vertrag des 32-Jährigen beim italienischen Spitzenklub SSC Napoli läuft Ende des Monats aus, eventuell stößt der Routinier schon in dieser Woche zur Hertha, so das Fachblatt. Am Mittwoch leitet Christian Fiél die erste Trainingseinheit.

Auf der zentralen Achter-Position hat sich Hertha BSC derweil bereits mit zwei Spielern verstärkt. Kevin Sessa kommt ablösefrei vom 1. FC Heidenheim, Michael Cuisance wechselt für 300.000 Euro von Hellas Verona nach Berlin. Die Ablöse kann offenbar auf eine Million Euro ansteigen, sofern der Klub in die Bundesliga aufsteigt und der Ex-Münchner als Stammkraft zum Einsatz kommt.