35 Mio. Ablöse? SGE soll mit Spanien-Star sprechen

Pepelu soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Für Leihstürmer Hugo Ekitiké überwies man die vereinbarte Kaufoption (etwa 16,5 Millionen Euro) an Paris Saint-Germain und auch die Verpflichtung des jungen Ungarn Krisztián Lisztes (für rund 4,5 Millionen Euro von Ferencvaros) und den Verbleib von Robin Koch (ablösefrei nach Leihe) zurrte Eintracht Frankfurt bereits im Endspurt der vergangenen Saison fest. Abgeschlossen sind die Planungen am Main damit aber offensichtlich noch lange nicht.

Nachdem am Dienstag zunächst der Transfer von Stürmertalent Can Uzun vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt verkündet wurde, sickerten weitere Namen durch, mit denen man sich in Hessen angeblich beschäftigt.

"Sky" bestätigt Gerüchte, wonach sich die SGE mit dem 25-jährigen Spanier Pepelu vom FC Valencia auseinandersetzt. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte erst im Sommer 2023 zu den "Fledermäusen", etablierte sich allerdings auf Anhieb als Leistungsträger.

In Frankfurt soll man sich vor allem dann um den ehemaligen spanischen U21-Nationalspieler bemühen, sollte sich ein Transfer von EM-Teilnehmer Pascal Groß nicht realisieren lassen.

Ablöse zu hoch für Eintracht Frankfurt?

Zuvor hatte bereits das Portal "todofichajes" vom Interesse der Frankfurter an Pepelu (Vertrag bis 2028) berichtet. Laut dem Portal soll neben nicht genannten Vereinen aus der Premier League auch RB Leipzig interessiert sein. In dem Bericht hieß es allerdings auch, Valencia fordere 35 Millionen Euro. Eine Summe, die Frankfurt wohl vom Markt drängen könnte.

"Sky" zufolge sollen allerdings bereits "erste Gespräche" stattgefunden haben, selbst eine mündliche Einigung allerdings noch ausstehen.

Damit aber nicht genug: "Sky" will noch mehr über die Planungen in der Mainmetropole erfahren haben. Spekulationen, man beschäftige sich mit Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim, entsprechen demnach nicht der Wahrheit. Am 25-jährigen Flügelflitzers (Vertrag bis 2025) sei kein Objekt der SGE-Begierde.