Wichtige HSV-Frage wohl bereits entschieden

IMAGO/Oliver Ruhnke

Sebastian Schonlau (M.) bleibt wohl HSV-Kapitän

Der Hamburger SV startet im August seinen nächsten Versuch, endlich den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zu schaffen. Cheftrainer Steffen Baumgart hatte bereits angekündigt, an gleich mehreren Stellschrauben drehen zu wollen. In einer Frage setzt der 52-Jährige aber wohl auf Konstanz.

Wie aus einem Bericht der "Sport Bild" hervorgeht, soll die Kapitänsfrage beim HSV bereits klar sein. Wie das Fachmagazin zuletzt berichtete, soll Abwehrspieler Sebastian Schonlau auch weiterhin die Kapitänsbinde bei den Rothosen tragen und das Team als Spielführer auf den Platz führen.

Der 29-Jährige gilt als Baumgart-Spezi, kickte schon in dessen Zeit beim SC Paderborn unter dem Übungsleiter. Schonlau spielt seit 2021 für den Hamburger SV, hatte in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit aber auch immer wieder mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen und fiel insgesamt mehrere Monate lang aus.

Wegen wiederkehrender Wadenverletzungen verpasste der gebürtige Warburger zahlreiche Pflichtspiele der Hansestädter, stand insgesamt in nur 16 Saisonspielen in der 2. Bundesliga auf dem Feld. Trotzdem genießt Schonlau weiterhin das Vertrauen seines Cheftrainers und soll HSV-Captain bleiben. Er besitzt an der Elbe noch einen laufenden Vertrag bis 2026.

Mannschaftsrat des HSV soll bestehen bleiben

Auch im Mannschaftsrat der HSV-Profis soll es dem Bericht zufolge erst einmal keine großen Veränderungen geben - vorausgesetzt, alle Mitglieder des Teamgremiums bleiben in Hamburg.

Bei Robert Glatzel, Jonas Meffert und Tom Mickel gilt das als sicher. Um Ersatztorhüter Daniel Heuer Fernandes und Mittelfeldmann Ludovit Reis rankten sich in den letzten Wochen allerdings einige Wechselspekulationen. Sollten einer oder beide dem Tabellenvierten der abgelaufenen Saison noch den Rücken kehren, würde wohl jemand anderes in dem Mannschaftsrat nachnominiert werden.