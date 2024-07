Union-Star als Nachfolger für Bayern-Flirt gehandelt

IMAGO/Matthias Koch

Diogo Leite (3.v.r.) könnte Union Berlin verlassen

Dem 1. FC Union Berlin steht in diesem Sommer ein Umbruch bevor. Diogo Leite könnte die Eisernen verlassen und einen EM-Shootingstar, der beim FC Bayern gehandelt wird, ersetzen. Als Neuzugang wird über einen portugiesischen Linksverteidiger als Nachfolger für Robin Gosens spekuliert.

Diogo Leite war in der enttäuschenden Saison von Union Berlin einer der wenigen Lichtblicke. Kein Wunder, dass der Portugiese das Interesse anderer Klubs geweckt hat.

Zuletzt wurde der Innenverteidiger mehrfach mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Beim deutschen Meister könnte er in die Fußstapfen von Jonathan Tah, den es wohl zum FC Bayern zieht, treten.

Transfer-Experte Gianluca Di Marzio bringt mit der AC Milan und dem FC Bologna nun zwei weitere Interessenten ins Gespräch. Die Rossoneri wollen sich dem Bericht zufolge in der Abwehrmitte verstärken.

Bologna droht ein Abgang von EM-Shootingstar Riccardo Calafiori. Der Italiener hat sich mit starken Leistungen auf den Zettel einiger Topklubs gespielt. Real Madrid, Juventus Turinm sowie einige Klubs aus der Premier League und der FC Bayern sollen die Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt haben.

Der Portugiese Diogo Leite spielt seit 2022 bei Union Berlin und bestritt bisher 80 Spiele für den Verein, in denen er ein Tor erzielte. Mit 40 Einsätzen in allen Wettbewerben in der vergangenen Saison zählt er bei Union zum absoluten Stammpersonal.

Sucht Union Berlin bereits einen Ersatz für Robin Gosens?

In Portugal wird dagegen über einen Neuzugang für Union Berlin spekuliert. Laut "Record" steht Ricardo Mangas vom SC Vitória Guimarães als Nachfolger von Robin Gosens auf dem Zettel der Köpenicker.

Allerdings müsse sich Union auf Konkurrenz gefasst machen. Auch Udinese Calcio, Hellas Verona und die TSG 1899 Hoffenheim seien an dem Linksverteidiger interessiert.

Der 26 Jahre alte Mangas ist noch bis 2026 an seinen Klub gebunden. Sein Marktwert liegt bei vier Millionen Euro.

Gosens könnte Union Berlin im Sommer nach nur einem Jahr verlassen. Wie die Sportzeitung "A Bola" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, ist der Abwehrspieler ein Thema bei Benfica SL.

Gosens war erst im Sommer 2023 von Inter zu Union Berlin gewechselt. 13 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Doch anstatt erneut um die Qualifikation für das europäische Geschäft mitzumischen, retteten sich die Eisernen erst am letzten Bundesligaspieltag vor dem Abstieg.