Manchester City buhlt offenbar um Bundesliga-Star

IMAGO/motivio

Dani Olmo (l.) weckt offenbar Interesse bei Manchester City

Der Zukunftspoker um Dani Olmo nimmt offenbar Fahrt auf. Manchester City soll konkret um den Offensivspieler von RB Leipzig buhlen.

Wie "Bild" berichtet, gilt Olmo bei Manchester City als "idealer Nachfolger" von Kevin De Bruyne. Ob der Belgier beim englischen Meister bleibt, ist offen. Der 33-Jährige soll Interesse in Saudi-Arabien wecken. Kommt dafür Olmo?

Der Spanier besitzt bei RB Leipzig noch ein Arbeitspapier bis 2027. In dem Vertrag befindet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge jedoch eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro, welche im Juli ablaufen soll. Anschließend wäre die Ablösesumme frei verhandelbar. "Bild" zufolge würde RB Leipzig dann denselben Betrag aufrufen.

Olmo soll schon vor einem Jahr Transferkandidat bei Manchester City gewesen sein. Coach Pep Guardiola gilt als großer Fans des 26-Jährigen.

Wechsel zum FC Bayern erscheint unwahrscheinlich

Allerdings beschäftigen sich offenbar auch andere Klubs mit dem Leipziger. Transfer-Reporter Nicolò Schira berichtete zuletzt, der FC Barcelona habe aktuell die besten Karten. Nähere Informationen lieferte der Journalist allerdings nicht. Olmo wurde in den letzten Monaten immer wieder mit seinem Jugendverein in Verbindung gebracht.

In den vergangenen Wochen wurde auch dem FC Bayern Interesse an Olmo nachgesagt. Transfer-Journalist Fabrizio Romano bezeichnete den Kreativspieler als einen Kandidaten der Münchner.

Allerdings führt die Spur des FC Bayern derzeit zu Xavi Simons. Der Niederländer war in der letzten Saison von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen. Der deutsche Rekordmeister hat nach Angaben von "Sky" mit Simons und dessen Management in den wichtigsten Vertragsinhalten Einigkeit erzielt.

Darüber hinaus arbeitet der FC Bayern an einer Verpflichtung von Michael Olise (Crystal Palace). Dass Olmo in diesem Sommer ebenfalls noch ein heißes Thema an der Säbener Straße wird, erscheint aus diesem Grund eher unwahrscheinlich.