Kahn nennt Kandidat für Neuer-Nachfolge

IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Oliver Kahn stand selbst beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft im Kasten

Manuel Neuer ist seit der Fußball-WM 2010 der Platzhirsch im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Beim FC Bayern führt ebenfalls kein Weg am 38-Jährigen vorbei. Wer könnte den Schlussmann eines Tages beerben? Oliver Kahn bescheinigt einem Spieler des VfB Stuttgart eine große Chance.

Alexander Nübel wurde kurz vor dem Start der Fußball-EM aus dem vorläufigen DFB-Aufgebot gestrichen. Oliver Kahn glaubt, dass der 27-Jährige in Zukunft aber die Nummer eins werden könnte - sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern. Der Keeper ist von den Münchnern aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

"Alexander Nübel hat in der Saison beim VfB Stuttgart gezeigt, deshalb haben die Bayern ja auch seinen Vertrag verlängert, dass er das Zeug hat, mal auch der Nachfolger von Manuel Neuer zu werden. Jetzt kann er mit dem VfB international spielen. Da kann er auch nochmal zeigen, was Sache ist. Wenn er jetzt eine gute Saison spielt, hat er eine Riesenchance, irgendwann auch die Nummer eins beim FC Bayern zu werden", machte Kahn dem Ex-Schalker bei "Bild" Mut.

Kahn: Ter Stegen bringt "Top-Leistungen"

Bei der Heim-EM stand wieder einmal Neuer in der Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Nach "kicker"-Informationen soll der 38-Jährige derzeit noch nicht vorhaben, seine Länderspiel-Karriere nach der EM zu beenden.

Vielmehr soll sich Neuer zum Ziel gesetzt haben, auch noch die nächste Weltmeisterschaft in zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko zu spielen. Neuer wäre dann 40 Jahre alt, die WM 2026 wäre sein insgesamt neuntes großes Turnier als deutsche Nummer Eins.

Marc-André ter Stegen ist schon lange der erste Stellvertreter in der Nationalmannschaft. Der 32-Jährige bringe beim FC Barcelona "seit Jahren Top-Leistungen", lobte Kahn. "Er ist absolut anerkannt. Ich glaube, er hätte es mehr als verdient, wenn er dann auch mal irgendwann ein Turnier bekommen würde", so die deutsche Torwart-Legende weiter.