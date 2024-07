Bericht: Topklub schielt auf Bayern-Star

IMAGO/MI News

Leroy Sané (l.) vom FC Bayern spielte mit der Nationalmannschaft bei der Fußball-EM

Ob Leroy Sané über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleibt, steht noch nicht abschließend fest. Der deutsche Nationalspieler soll Interesse in der Premier League wecken.

Wie das Portal "FootballTransfers" berichtet, hat der FC Arsenal den Profi des FC Bayern als mögliche Alternative zu Spaniens EM-Star Nico Williams im Blick.

Williams soll aktuell bei mehreren Topklubs wie dem FC Barcelona und FC Chelsea hoch im Kurs stehen.

"FootballTransfers" verweist darauf, dass Arsenal-Coach Mikel Arteta Sané noch aus seiner Zeit als Assistenztrainer bei Manchester City kennt. Der 28-Jährige spielte zwischen 2016 und 2020 bei den Skyblues, bevor er zum FC Bayern weiterzog. Der deutsche EM-Fahrer besitzt beim Bundesliga-Klub noch einen Vertrag bis 2025.

Wie plant der FC Bayern wirklich mit Leroy Sané?

Zuletzt kursierten widersprüchliche Meldungen, wie der deutsche Rekordmeister mit dem Flügelspieler plant. Laut "tz" soll Sané in München auf der "Verkaufsliste" stehen. "Bild" hielt dagegen. So soll der FC Bayern nach wie vor mit Sané planen. Der Offensivakteur kann sich offenbar vorstellen, noch mehrere Jahre an der Säbener Straße zu bleiben.

Zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern sowie Sané seien "weitere Gespräche" geplant, berichtete die Zeitung. Ein Abschied sei demnach momentan "kein Thema".

Wie "FootballTransfers" schreibt, wäre der FC Bayern bezüglich eines Transfers grundsätzlich gesprächsbereit, sollte der FC Arsenal ein Angebot von über 40 Millionen Pfund (ca. 47,6 Millionen Euro) unterbreiten. Die Gunners sollen aber Williams als ihren Wunschspieler für die offensiven Außenbahnen ausgemacht haben.

Der 22-Jährige besitzt Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel bei Athletic Bilbao. Die festgeschriebene Ablösesumme soll sich auf rund 60 Millionen Euro belaufen. Williams gewann mit Spanien kürzlich die Fußball-EM.