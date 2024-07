FC Bayern steigt in Poker um Abwehr-Juwel ein

IMAGO/Giuseppe Maffia

Dean Huijsen könnte es in die Bundesliga ziehen

Schon seit einiger Zeit sollen sich Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund um das niederländische Abwehr-Juwel Dean Huijsen bemühen. Nun hat offenbar auch der FC Bayern Interesse signalisiert.

Die Münchner seien genauso wie der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg kürzlich in den Transfer-Poker um den 19-jährigen Innenverteidiger von Juventus Turin eingestiegen, vermeldet "Tuttosport".

Zuvor hatte auch der Journalist Alfredo Pedullà geschrieben, dass es Anfragen aus Stuttgart und Wolfsburg gebe.

Bei Huijsen, der in der vergangenen Saison an die AS Rom ausgeliehen war, deuten alle Zeichen auf einen Wechsel in diesem Sommer hin. Juventus Turin soll gesprächsbereit sein, die Preisvorstellung liegt angeblich bei 25 bis 30 Millionen Euro.

Neben dem Quintett aus der Bundesliga hat zuletzt wohl auch Paris Saint-Germain die Fühler ausgestreckt. Aktuell bevorzugt Huijsen laut "fussballtransfers.com" aber einen Wechsel nach Leverkusen.

BVB-Suche nach Hummels-Nachfolger führte zu Huijsen

Die Werkself sucht nach einem Ersatz für den wechselwilligen Jonathan Tah, der beim FC Bayern im Gespräch ist. Nachdem man unterm Bayer-Kreuz schon beim Kampf um den ehemaligen Stuttgarter Waldemar Anton gegen den BVB den Kürzeren zog, soll das kein zweites Mal passieren - vor allem nicht auf dergleichen Position.

In Dortmund steht der Defensivspieler derweil offenbar bereits seit längerer Zeit auf dem Zettel. Schon im März war er als möglicher Nachfolger von Mats Hummels gehandelt worden.

Huijsen kam in Rom sowohl unter José Mourinho als auch unter dessen Nachfolger Daniele De Rossi zu Einsätzen. Insgesamt bestritt er 14 Pflichtspiele für die Giallorossi, fünfmal stand er in der Startelf.

Eine Weiterbeschäftigung in der italienischen Hauptstadt ist trotzdem nicht Teil der Überlegungen, bei Juventus besitzt er noch einen Langzeitvertrag bis 2028.

Der Abwehrspieler, der neben der niederländischen (drei U19-Länderspiele) auch die spanische (zwei U21-Länderspiele) Staatsbürgerschaft besitzt, war 2021 aus der Jugendabteilung des FC Málaga zu Juventus Turin gewechselt.