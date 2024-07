Xavi Simons sorgt für neue Spekulationen

IMAGO/motivio

Xavi Simons (r.) soll beim FC Bayern und bei RB Leipzig Interesse wecken

Xavi Simons befindet sich bei RB Leipzig sowie beim FC Bayern auf dem Transfer-Radar. Nun hat der niederländische Nationalspieler mit einem kryptischen Post in den Sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

Xavi Simons befindet sich nach seiner EM-Teilnahme mit Oranje im Urlaub. Der 21-Jährige lässt seine rund sechs Millionen Follower auf Instagram daran teilhaben. So postete der Youngster am Samstag einen Beitrag, in dem überwiegend Urlaubsbilder zu sehen sind.

Die zehnte und letzte Folie bietet allerdings Raum für Spekulationen. "Not every closed door is locked. Push." ["Nicht jede geschlossene Tür ist verschlossen. Drücke.", Anm.d.Red.], lautet der entsprechende Spruch. Eine verstecke Botschaft im Transfer-Tauziehen um seine Person? Unklar!

Hinter der sportlichen Zukunft von Xavi Simons steht aktuell noch ein Fragezeichen. Der offensive Mittelfeldspieler ist vertraglich noch bis 2027 an Paris Saint-Germain gebunden. Momentan deutet sich aber an, dass Xavi Simons erneut wechseln könnte. Der Niederländer spielte während der letzten Saison auf Leihbasis bei RB Leipzig.

RB Leipzig oder FC Bayern?

Die Sachsen wollen Xavi Simons zurückholen. Wie "Bild" zuletzt berichtete, ist "fast sicher", dass der Shootingstar weiterhin das Trikot von RB Leipzig tragen wird. Demnach soll sich der Niederländer klar für einen Verbleib am Cottaweg ausgesprochen haben.

"Wir hoffen, dass der Junge zurückkommt. Ich habe ja gesagt: Wir sind nach wie vor dran, wir sind guter Dinge. Und irgendwie ist er nach wie vor noch ein Spieler von uns, obwohl wir nicht die Hand drauf haben. Für mich ist Xavi ein RB-Spieler, was immer auch rauskommt", äußerte sich RB-Coach Marco Rose kürzlich zur Personalie.

Dem FC Bayern wurde in den vergangenen Tagen und Wochen ebenfalls großes Interesse an Xavi Simons nachgesagt. Die Münchner buhlen aktuell aber wohl auch um Désiré Doué von Stade Rennes. Die Verpflichtung beider Spieler wird "Sky" zufolge nicht erfolgen.