VfB-Star bewertet zahlreiche Abgänge aus Stuttgart

IMAGO/Peter Hartenfelser

Angelo Stiller (M.) war zuletzt eine wichtige Säule beim VfB Stuttgart

Nach der überragenden Saison 2023/2024, die für den VfB Stuttgart mit der deutschen Vizemeisterschaft endete, haben sich gleich mehrere Stammspieler zur direkten Bundesliga-Konkurrenz verabschiedet. Das Duo Serhou Guirassy und Waldemar Anton wechselte zum BVB, Hiroki Ito zog es zum FC Bayern. Für Stuttgarts Mittelfeldmotor Angelo Stiller aber kein Grund zur Verärgerung.

Im Gespräch mit dem "kicker" war der 23-Jährige bemüht, die sensiblen Abgänge professionell zu nehmen: "Das bringt der Fußball mit sich. Es ist normal, dass Spieler kommen und gehen", so der Leistungsträger, der in der abgelaufenen Saison mit 31 Liga-Einsätzen einer der Aktivposten im Stuttgarter Mittelfeld war.

Vor allem der Abschied von Waldemar Anton, der als VfB-Spielführer erst zu Jahresbeginn seinen Vertrag im Ländle verlängert hatte, sorgte bei der Stuttgarter Anhängerschaft für großen Unmut. Stiller zeigte sich angesprochen auf seinen einstigen Kapitän da deutlich zurückhaltender.

"Mit Dortmund ist ein interessanter Klub auf ihn zugekommen. Damit hat er sich befasst. Das ist völlig legitim. Dass ein Spieler seine Zukunft anderswo sieht, kann man ihm nicht vorwerfen. Ich wünsche Waldi jedenfalls alles Gute", meinte Stiller über den deutschen EM-Fahrer, der sich für 22,5 Millionen Euro Ablöse in Richtung BVB veränderte und in Dortmund einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat.

Stiller hegt keinen Gedanken an Abschied vom VfB Stuttgart

Laut Stiller sei es ein Beleg für den guten Mannschaftsgeist, dass "jeder seinem Mitspieler nur das Beste gönnt". Und sei es, wie in diesem Fall offensichtlich, der Wechsel zum diesjährigen Champions-League-Finalisten.

Der Mittelfeldmann selbst hegt derzeit übrigens keinerlei Abgangsgedanken aus Stuttgart, wie Stiller im Gespräch mit dem Fachmagazin erneut betonte: "Darüber habe ich keine Sekunde nachgedacht. Ich bin hier sehr glücklich und weiß zu schätzen, was ich an dem Klub und den Fans habe", so der gebürtige Münchner, der vor einem Jahr zu den Schwaben gewechselt war.