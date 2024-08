Verhandlungen stocken: So geht's für de Ligt weiter

IMAGO/Ulrich Wagner

Matthijs de Ligt startet verspätet beim FC Bayern in die Saisonvorbereitung (Archivbild)

Aufgrund der Halbfinal-Teilnahme der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM (1:2 gegen England) wurde Matthijs de Ligt vom FC Bayern ein Sonderurlaub eingeräumt. Der Innenverteidiger, der bei der Europameisterschaft zumeist mit einem Bankplatz Vorlieb nehmen musste, ist somit nicht mit auf Südkorea-Reise gegangen. Am Freitag wird er in München zurückerwartet.

Dann kann der Abwehrspieler womöglich erstmals wieder selbst zu den wilden Wechsel-Spekulationen Stellung nehmen, die seit Wochen um seine Person kursieren.

Manchester United soll weiterhin ernsthaft an einem De-Ligt-Transfer interessiert sein. Nicht zuletzt, nachdem sich Neuzugang Leny Yoro vom OSC Lille (kostete 62 Millionen Euro Sockelablöse) direkt verletzt hatte und ManUnited wohl länger nicht zur Verfügung stehen wird.

Wie es in einem "Sky"-Bericht hieß, wird de Ligt nun aber erst einmal in München in die Saisonvorbereitung starten. Planmäßig geschieht das am Freitag mit dem obligatorischen Leistungstest, den auch seine Teamkollegen beim FC Bayern in den vergangenen Tagen bereits hinter sich brachten.

Ob und wie lange der 24-Jährige dann noch an der Säbener Straße bleiben wird, ist nach derzeitigem Stand noch völlig unklar. Zunächst geht es darum, dass der Verteidiger möglichst professionell und fokussiert seine Übungseinheiten bestreitet.

FC Bayern fordert mindestens 50 Millionen Euro für de Ligt

Abseits des Trainingsplatzes laufen dann die Gespräche zwischen dem deutschen und dem englischen Rekordmeister darüber weiter, ob es in der Causa Matthijs de Ligt doch noch eine Einigung geben wird.

Bislang besteht der FC Bayern auf einer Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Niederländer, der in seinen ersten beiden Jahren in München nicht vollends überzeugte.

De Ligt, der auch immer wieder mit Verletzungsprobleme zu kämpfen hatte, spielte bis dato 53 Mal in der Bundesliga.