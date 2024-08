Bericht: Neuer Vertrag für Hertha-Star

IMAGO/Daniel Lakomski

Linus Gechter hat sich einen Stammplatz erarbeitet

Hertha BSC will den "Berliner Weg" weitergehen und plant, mit einem U21-Nationalspieler vorzeitig zu verlängern.

Linus Gechter gilt als einer der größten Gewinner und dem neuen Hertha-Cheftrainer Christian Fiél.

Der Innenverteidiger setzte sich in der Vorbereitung durch und eroberte einen Stammplatz in der Berliner Defensive. Und das gegen große interne Konkurrenz. Dafür musste sogar Kapitän Toni Leistner auf die Bank weichen.

Jetzt gibt es offenbar die Belohnung für die vergangenen Wochen.

Gechter soll neuen Vertrag bekommen

Nach Informationen der "Bild" haben sich Hertha und Gechter nach monatelangen Gesprächen und Verhandlungen auf eine vorzeitige Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages geeinigt. Das neue Arbeitspapier soll bis 2028 laufen.

Ein klares Zeichen an den Spieler. Nur Top-Star Fabian Reese verfügt über einen Vertrag, der ebenso lange läuft.

Trainer Fiél ist von seinem Schützling begeistert. "Linus ist wissbegierig, will Dinge umsetzen und sich jeden Tag verbessern", zitiert ihn die "Bild".

Flexibel in der Defensive einsetzbar

Der 20-Jährige war im vergangenen Winter für ein Halbjahr an Zweitliga-Konkurrent Eintracht Braunschweig verliehen. Das Berliner Eigengewächs ist flexibel in der Abwehr sowie im defensiven Mittelfeld einsetzbar.

Ende Juni hatte es Berichte gegeben, dass Hertha ein Preisschild für das Talent festgelegt haben soll - im Falle dafür, dass man sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen würde. Im Raum standen damals drei Millionen Euro. Schon damals stand aber der Plan, zu verlängern. In der vergangenen Saison kämpfte Gechter oft mit kleineren Verletzungen und saß meistens auf der Bank. Nicht so in der neuen Saison.

Im Auftaktspiel der 2. Bundesliga gegen den SC Paderborn war Gechter einer der besten Hertha-Spieler. Es half nichts. Die Berliner verloren im Olympiastadion gegen SC Paderborn mit 1:2.