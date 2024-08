Ex-Profi voller Begeisterung für den FC Schalke

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke ballerte sich an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga

Der FC Schalke 04 hat einen Saisonstart nach Maß in der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt, sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Samstagabend mit 5:1 gewonnen. Nicht nur aufgrund des Resultats war es ein spezieller Abend für Königsblau.

Auch die Atmosphäre in der heimischen Veltins-Arena sorgte für Begeisterung. Bei den Anhängern des FC Schalke selbst, aber auch bei Experten und Beobachtern der Partie wie dem Ex-Bundesliga-Profi Maik Franz, der als TV-Experte in Gelsenkirchen vor Ort war.

Der 43-Jährige beschrieb die Stimmung in der Schalker Arena gegenüber dem "kicker" als "Gänsehaut-Erlebnis, ohne Übertreibung" und führte dazu aus: "Über 60.000 Zuschauer sorgten für eine ohrenbetäubende Atmosphäre, als wäre Schalke gerade Deutscher Meister geworden. Das finde ich faszinierend – so wie die 2. Liga generell mit ihren absoluten Großvereinen."

Durch den 5:1-Erfolg übernahmen die Königsblauen zunächst einmal die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Laut Franz war dies der erste Akt eines Aufstiegskampfes, welcher in Sachen Spannung und Dramatik historisch werden könnte: "Wir erleben diesmal den breitesten Aufstiegskampf aller Zeiten. Ich sehe kein Team, das sicher durchmarschiert, auch nicht den HSV oder Köln", so Franz in seiner Kolumne für das Fachmagazin.

Franz schwärmt von deutscher Fan-Kultur

Der einstige Verteidiger zeigte sich vor allem von der Zuschauer-Resonanz in der zweiten Liga begeistert, in der fortan eine Vielzahl von großen Traditionsvereinen sogar für höhere Besucherzahlen als in der Bundesliga sorgen könnten.

"Dass Liebe keine Liga kennt, beweisen die Fans quer durchs ganze Land. [...] Diese begeisternde Fußballkultur in den ersten drei Ligen ist weltweit einmalig, darauf dürfen wir stolz sein. Nicht umsonst lag der Schnitt der 2. Liga 2023/24 über der Ligue 1 und auf Augenhöhe mit La Liga", so Franz, der selbst unter anderem für den Karlsruher SC, für Hertha BSC und Eintracht Frankfurt aktiv war.