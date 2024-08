Medien: Hertha-Star vor Blitz-Abschied

IMAGO/Michael Taeger

Agustin Rogel (l.) steht bei Hertha BSC vor dem Absprung

Die Kaderplanungen von Zweitligist Hertha BSC sind nach dem Fehlstart in die neue Saison (1:2 gegen SC Paderborn) noch nicht abgeschlossen. In Kürze könnte sich nun erst einmal etwas auf der Seite der Abgänge tun.

Laut eines jüngsten Medienberichts steht nämlich Abwehrspieler Agustin Rogel unmittelbar vor einem Abschied aus Berlin. Nach Informationen der "Bild" soll es den 26-Jährigen nach Brasilien ziehen, er soll dort auf Leihbasis beim Erstligisten SC International aus Porto Alegre unterkommen.

Der einmalige uruguayische A-Nationalspieler kam im Sommer 2022 mit großen Hoffnungen verbunden zur Alten Dame. Er unterschrieb damals einen Vierjahresvertrag in Berlin und spielte danach 20 Mal in der Bundesliga-Abstiegssaison für Hertha BSC.

In der Spielzeit 2023/2024 kam er dann kein einziges Mal für die Hertha-Profis zu Einsatz, fiel er doch monatelang nach einer Knie-Operation aus. Unter dem neuen Cheftrainer Christian Fièl gehörte Rogel dem Profi-Kader des Hauptstadtklubs zunächst wieder an, während der Vorbereitung stand er unter anderem in mehreren Testspielen auf dem Feld.

In das Sommer-Trainingslager nach Österreich wurde er im Juli dann allerdings schon nicht mehr mitgenommen, was die Spekulationen um einen baldigen Abschied bereits befeuert hatte.

Rogel soll in Brasilien Spielpraxis sammeln

Nun soll Rogel nach Brasilien verliehen werden, um dort auch unter Wettkampfbedingungen Spielpraxis zu sammeln. Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, soll der SC International auch die Gehaltskosten für Rogel übernehmen, der in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt.

Im nächsten Jahr könnte der Abwehrspieler dann noch einmal zurück in die Hauptstadt kehren und bei Hertha BSC in sein letztes Vertragsjahr starten.

Beim Zweitliga-Auftakt der Berliner am vergangenen Samstag hatte Rogel nicht zum Aufgebot gegen den SC Paderborn gehört.