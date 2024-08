Geraerts räumt weiter auf: Nächster Schalke-Star kann gehen

IMAGO/Revierfoto

Bryan Lasme (l.) soll den FC Schalke 04 noch in diesem Sommer verlassen

Im vergangenen Sommer kam er als Hoffnungsträger, unterschrieb damals einen Vierjahresvertrag bis 2027 beim FC Schalke 04. Nur ein Jahr später steht fest: Bryan Lasme kann den Fußball-Zweitligisten noch in der laufenden Transferphase verlassen.

Voraussetzung dafür ist, dass sich ein Abnehmer für den 25-Jährigen findet, der letzte Saison ablösefrei von Arminia Bielefeld nach Gelsenkirchen gewechselt war.

In der abgelaufenen Spielzeit lief der Franzose immerhin 27 Mal in der 2. Bundesliga für den FC Schalke auf, traf viermal und gab zwei Torvorlagen. Unter Cheftrainer Karel Geraerts spielt Lasme mittlerweile aber überhaupt keine Rolle mehr, stand beim 5:1-Auftaktsieg der Knappen am vergangenen Samstagabend gegen Eintracht Braunschweig nicht mal im Spieltagskader der Schalker.

Laut eines jüngsten Berichts der "Sport Bild" soll der Spieler selbst bereits Kaderplaner Ben Manga seine Zustimmung gegeben haben, für ihn nach einem neuen Verein Ausschau halten zu dürfen.

Auch Matriciani, Tempelmann und Polter könnten den FC Schalke 04 noch verlassen

Lasme soll daraufhin zwar einige Länder für sich als mögliche Ziele ausgeschlossen haben, grundsätzlich aber seine Wechselbereitschaft signalisiert haben.

Im Kader der Königsblauen gelten aktuell noch eine Vielzahl an Profis als potenzielle Streichkandidaten. Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Timo Baumgartl wurden von Coach Geraerts ohnehin schon aus dem Trainingsbetrieb verbannt.

Aber auch Akteure wie Henning Matriciani, Lino Tempelmann oder Sebastian Polter dürften gehen, sollte es Abnehmer für sie geben.

Bryan Lasme blickt in seiner Zeit in Deutschland bis heute auf insgesamt 82 Pflichtspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga zurück, den Großteil davon bestritt er für die Arminia. Nach dem Abstieg in die 3. Liga der Ostwestfalen hatte er sich dann in Richtung Ruhrgebiet und FC Schalke 04 verändert.