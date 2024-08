Medien: FC Bayern zieht Tauschdeal in Betracht

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Alphonso Davies steht wohl vor einem Abschied vom FC Bayern

Die Führung des FC Bayern soll bezüglich der seit Monaten diskutierten Personalie Alphonso Davies klare Kante zeigen. Entweder der Kanadier unterschreibt das ihm vorliegende Angebot zur Verlängerung oder seine Zeit in München endet. Im Raum steht demnach ein Abschied in diesem Sommer, aber auch ein ablösefreier Wechsel nach der anstehenden Saison soll kein Tabuthema sein. Nun kursiert ein Gedankenspiel, das eigentlich bereits ad acta gelegt zu sein schien.

Der türkische Transfer-Insider Ekrem Konur will erfahren haben, dass es doch noch in diesem Sommer zu einem Wechsel von Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid kommen könnte. Den Königlichen wird seit gut einem Jahr hartnäckig Interesse am Linksverteidiger der Münchner nachgesagt, ein Wechsel scheiterte aber angeblich auch an der Ablöseforderung des deutschen Rekordmeisters.

Nachdem es zuletzt in spanischen Medien hieß, Real und Davies hätten sich endgültig darauf geeinigt, die Zusammenarbeit im Sommer 2025 zu starten - dann wäre der 23-Jährige ablösefrei zu haben - bringt Konur nun ein Szenario ins Spiel, das zuletzt vor vielen Wochen diskutiert wurde.

Real-Star im Gegenzug zum FC Bayern?

Demnach kann sich der FC Bayern ein Tauschgeschäft vorstellen. Davies würde in diesem Fall schon in Kürze in Madrid aufschlagen, der 29-jährige Franzose Ferland Mendy im Gegenzug in die bayerische Landeshauptstadt wechseln.

Auch Mendys Vertrag endet am 30. Juni 2025, allerdings gilt der 29-Jährige als absoluter Günstling von Trainer Carlo Ancelotti, der auf eine Verlängerung drängen soll.

Offen lässt Konur allerdings, ob es zu einem Eins-zu-Eins-Tausch kommen könnte oder, ob der FC Bayern in besagtem Fall noch eine Ablöse kassiert. Davies' Marktwert toppt den von Mendy immerhin deutlich.

Zuletzt berichtete "Relevo", dass der spanische Rekordmeister kurz vor Ende des Transfersommers Ende August einen "letzten Versuch" unternehmen wird, um den 53-fachen Nationalspieler zu verpflichten. Dadurch erhoffe man sich bei den Königlichen, dass man den schnellen Flügelspieler für eine überschaubare Ablöse bekommen kann. Von einer Einbeziehung von Mendy in den Deal war allerdings noch keine Rede.